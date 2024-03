U Zagrebu otvoren prvi coworking prostor specijaliziran za blockchain tehnologiju

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: House of Blockchain

House of Blockchain na jednom mjestu okupio je najveće domaće blockchain startupe, stručnjake koji mogu pomoći s razvojem pametnih ugovora, povezivanjem s najvećim blockchain zajednicama globalno, dizajnom, umjetnom inteligencijom, financijama, marketingom i poslovnim razvojem. U ovom coworkingu je ujedno i sjedište nacionalnog blockchain i kripto udruženja UBIK-a.

Dora Kordi Radmanić, menadžerica operacija House of Blockchain kaže da u Zagrebu i Hrvatskoj postoji snažna blockchain zajednica startupa, developera i investitora. 'Mnogi od njih rade na svojim startupima i domaćim i stranim blockchain projektima, a zbog tako aktivne lokalne blockchain zajednice, čiji je dio i kripto zajednica, House of Blockchain je već u startu popunio 72 posto kapaciteta', izjavila je Kordi Radmanić, menadžerica operacija House of Blockchain.