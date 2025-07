Bitcoin prvi put premašio vrijednost od 120.000 dolara

On očekuje da bi bitcoin mogao lako dosegnuti i 125.000 dolara

Skok bitcoina, čija je vrijednost ove godine porasla 29 posto, potaknuo je porast vrijednosti i drugih kriptovaluta u zadnjih nekoliko trgovačkih sesija unatoč Trumpovim kaotičnim carinama. Ether, druga najveća valuta, dosegnuo je 3059,60 dolara, najviše u pet mjeseci, a XRP i Solana porasli su za po tri posto. Ukupna tržišna vrijednost sektora narasla je na gotovo 3,81 bilijuna američkih dolara, po podacima CoinMarketCapa.

Washington je ovaj tjedan proglasio 'kripto-tjednom' jer će Kongres glasati o tri važna prijedloga zakona - The Genius Act, The Clarity Act i The Anti-CBDC Surveillance State Act. Najvažniji od njih, The Genuius Act, definirat će federalna pravila za stablecoine.