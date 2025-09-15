U Zadru otvorena IT konferencija Infobip Shift

'Bilo je to vrlo intimno i ugodno iskustvo, ali danas se mnogo toga promijenilo, Shift se razvio u jednu od najvećih developerskih konferencija u Europi, pa i u svijetu. Želimo da Shift bude platforma na kojoj možete pokazati svoje projekte, znanje i iskustvo te ih podijeliti s cijelim svijetom', poručio je Brezak Brkan.

Otvarajući skup na glavnoj pozornici, Infobipov Developer Experience Director Ivan Brezak Brkan podsjetio je da je prvi Shift održan u Splitu prije više od 15 godina, kada je to bila mala startup konferencija sa stotinjak sudionika.

Ovogodišnji Infobip Shift, koji se u Zadru održava peti put zaredom, okupit će do 16. rujna više od 5000 sudionika iz 40-ak zemalja, uz predavače iz svjetskih kompanija kao što su Microsoft, Google, Amazon, Netlify i Miro te predstavnike domaćih IT lidera.

Najaktualnije teme dvodnevnog programa bit će razvoj softvera i cyber-sigurnosti, vođenje inženjerskih timova i startup kulture te posebno umjetna inteligencija.

'Umjetna inteligencija je nit vodilja ove konferencije, danas se sve vrti oko umjetne inteligencije, to ljude zanima. Svi koji rade u IT industriji razmišljaju kako i što napraviti. Vjerujemo da umjetna inteligencija neće nužno donijeti gubitak radnih mjesta, što ljudi često percipiraju, nego će unaprijediti produktivnost, moći će raditi puno kvalitetnije nego što su mogli prije', istaknuo je osnivač Infobipa Izabel Jelenić.

Osim bogatog konferencijskog programa na šest pozornica, održat će se 65 predavanja, panela i radionica, a najavljeni su i atraktivni sadržaji poput F1 simulatora i izloženog bolida koji je nastupao u utrkama.