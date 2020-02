U orbitu do 2029. namjeravaju poslati čak 57.000 satelita. Pogledajte kako će izgledati nebo iznad Zemlje

Ljudi su od 1957. lansirali 9158 svemirskih letjelica, a nova fascinantna animacija pokazuje što će se dogoditi u sljedećem desetljeću

Većina svemirskih letjelica vrti se u niskoj orbiti oko Zemlje, na visini od 100 do otprilike 2000 kilometara iznad površine Zemljinih oceana. zoni zvanoj orbita niske Zemlje ili unutar 1200 milja od terra firme. Od desetak tisuća satelita , njih otprilike 2200 još uvijek je u funkciji.

Međutim, svjedoci smo neviđenom pritisku privatnih tvrtki da do kraja ovog desetljeća planet okruže mrežom ultra brzih, visoko propusnih internetskih satelita. U kombinaciji s drugim planiranim flotama satelita koje namjeravaju poslati prvenstveno Kinezi, do 2029. bi oko Zemlje moglo orbitirati čak 57.000 novih satelita; 25 puta više no što ih sada ima, piše Business Insider.

Dan Oltrogge, inženjer u Analytical Graphicsu i direktor Centra za svemirske standarde i inovacije, napravio je animaciju kako bi to moglo izgledati. Ta je animacija predstavljena na 23. Konferenciji o komercijalnom svemirskom prijevozu Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) u Washingtonu.