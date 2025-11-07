Zaraza se širi Hrvatskom: 'Imamo 666 slučajeva, to je uobičajeno tek u prosincu'

U Hrvatskoj se broj zaraženih gripom povećao na razine iz prosinca, iako je tek početak studenog. Liječnici upozoravaju na simptome i poručuju građanima da se cijepe
Širi se zaraza gripom u Hrvatskoj. U samo pet tjedana je zabilježeno 666 slučajeva zaraze, od čega je 44 završilo hospitalizacijom. U HZZO-u kažu da je to uobičajeno, ali u prosincu.
U Velikoj Britaniji je zbog gripe propisano hitno cijepljenje. Lani je u Hrvatskoj preminulo 68 osoba, a najgore je bilo 2018. kad je preminulo 107 ljudi. Kod nas cijepljenje nije obvezno, ali je već krenulo.
"Sezona cijepljenja protiv gripe tu kod mene počela je prije nekih tri tjedna. Zapravo počela je u cijeloj Hrvatskoj sa odmakom od par dana. U ovom trenutku kod mene cijepljeno je na nekih 180 pacijenata od predviđenih 250. Tako da u biti ide nekakvim ritmom koji smo i predvidjeli", rekao je za RTL Danas liječnik obiteljske medicine Andrej Čuš.
Neugodni simptomi
Uglavnom se, prema riječima liječnika, cijepe oni koji to redovito rade. No, dolaze i mlađi ljudi, koji se uglavnom raspituju o cjepivu.
"Cijepljenje je jedan alat koji je moćan, koji je vrlo dostupan i koji je, po meni, vrlo plemenit i dobroga učinka i da, zaista se treba cijepiti, taj broj (zaraženih i preminulih, op.a.) bi se značajno smanjio kad bi veliki broj ljudi bio procijepljen", ustvrdio je doktor Čuš.
Simptomi gripe su mahom neugodni i brzo se pojavljuju. "Dakle, nagli početak, visoka temperatura, malaksalost, duboko mišićni bolovi, glavobolja. Da, ima gripe i kod mene, već to je točno. Dakle, par ljudi je oboljelo od gripe, ali su dva od ta pacijenta već cijepljena ranije i da, dobili su gripu, ali to je bio izuzetno laki oblik koji praktički je prošao odmah u razine nekakve srednje prehlade", zaključio je liječnik Čuš.