Zaraza se širi Hrvatskom: 'Imamo 666 slučajeva, to je uobičajeno tek u prosincu'

Širi se zaraza gripom u Hrvatskoj. U samo pet tjedana je zabilježeno 666 slučajeva zaraze, od čega je 44 završilo hospitalizacijom. U HZZO-u kažu da je to uobičajeno, ali u prosincu.

U Velikoj Britaniji je zbog gripe propisano hitno cijepljenje. Lani je u Hrvatskoj preminulo 68 osoba, a najgore je bilo 2018. kad je preminulo 107 ljudi. Kod nas cijepljenje nije obvezno, ali je već krenulo.

"Sezona cijepljenja protiv gripe tu kod mene počela je prije nekih tri tjedna. Zapravo počela je u cijeloj Hrvatskoj sa odmakom od par dana. U ovom trenutku kod mene cijepljeno je na nekih 180 pacijenata od predviđenih 250. Tako da u biti ide nekakvim ritmom koji smo i predvidjeli", rekao je za RTL Danas liječnik obiteljske medicine Andrej Čuš.