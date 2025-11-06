Kovačević je skoro sve napravio pogrešno. Jedna stvar je odmah bila jasna čitavom stadionu

Dinamo je u 4. kolu Europske lige izgubio na Maksimiru od Celte 3:0.

Europa je bila zadnja uzdanica Marija Kovačevića i njegovih igrača. Iako im u SHNL-u nije išlo dobro, na tablici Europske lige su do bolnog susreta sa Celtom stajali fantastično.

No, neshvatljive procjene u postavljanju momčadi, neshvatljive tri greške na utakmici, tri jeftino primljena gola i - Dinamo je u ozbiljnoj krizi. Nestala je europska čarolija; Dinamo je pao s vrha EL-a, ne igra dobro ni u SHNL-u i u Maksimiru se više nemaju za što uhvatiti. Sad je svaka sljedeća utakmica 'finale', a to je scenarij koji nitko u Dinamu nije očekivao, barem ne već početkom studenog. Prije samo mjesec i pol dana Kovačević je u press salonu maksimirskog stadiona dobio pljesak nakon razbijanja Fenerbahčea 3:1. Četiri dana ranije Dinamo je pobijedio Hajduk na Poljudu i onaj poraz od Gorice na Maksimiru djelovao je kao neka statistička pogreška. Iako je i dalje imao zabrinjavajućih faza u igri, Dinamo je djelovao vrlo solidno. Nevjerojatno je koliko toga se promijenilo od te zadnje Dinamove europske pobjede u Maksimiru do danas. Tko bi rekao da će Dinamo u sljedećih osam utakmica dobiti samo četiri... Kovačević priča o statistici. Ona mu ne ide u prilog Kovačević je nakon poraza od Celte pokušavao ublažiti sliku iako je to sad praktički nemoguće. Rekao je da je statistički Dinamo bio bolji od Celte u drugom poluvremenu, da je bilo nekih dobrih momenata u Dinamovoj igri, ali da je bio 'takav dan'. Ako ćemo o statistici u malo širem obliku, ona je za Kovačevića trenutačno ozbiljno poražavajuća. Statistika kaže da je Dinamo ove sezone upisao već četiri poraza, od čega čak tri kod kuće. Statistika kaže da Dinamo samo jednom u zadnjih deset utakmica nije primio gol (u derbiju na Poljudu), a kaže i da je Dinamo izgubio tri od zadnjih šest utakmica. Za sva tri ta poraza veliki dio krivice snosi upravo Dinamov trener. Protiv Lokomotive je neshvatljivo stavio deset istih igrača koji su dva i pol dana ranije igrali europsku utakmicu. Protiv Vukovara je, nakon dosta pritisaka, promijenio pola momčad pa od nekih igrača, koji su dotad igrali vrlo malo, očekivao da će riješiti utakmicu. Protiv Celte je protivniku ogolio sve Dinamove mane, a kao da je sakrio njegove kvalitete.