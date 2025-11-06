Kovačević je skoro sve napravio pogrešno. Jedna stvar je odmah bila jasna čitavom stadionu

Dinamo je u 4. kolu Europske lige izgubio na Maksimiru od Celte 3:0.
Europa je bila zadnja uzdanica Marija Kovačevića i njegovih igrača. Iako im u SHNL-u nije išlo dobro, na tablici Europske lige su do bolnog susreta sa Celtom stajali fantastično.
No, neshvatljive procjene u postavljanju momčadi, neshvatljive tri greške na utakmici, tri jeftino primljena gola i - Dinamo je u ozbiljnoj krizi. Nestala je europska čarolija; Dinamo je pao s vrha EL-a, ne igra dobro ni u SHNL-u i u Maksimiru se više nemaju za što uhvatiti. Sad je svaka sljedeća utakmica 'finale', a to je scenarij koji nitko u Dinamu nije očekivao, barem ne već početkom studenog.
Prije samo mjesec i pol dana Kovačević je u press salonu maksimirskog stadiona dobio pljesak nakon razbijanja Fenerbahčea 3:1. Četiri dana ranije Dinamo je pobijedio Hajduk na Poljudu i onaj poraz od Gorice na Maksimiru djelovao je kao neka statistička pogreška. Iako je i dalje imao zabrinjavajućih faza u igri, Dinamo je djelovao vrlo solidno.
Nevjerojatno je koliko toga se promijenilo od te zadnje Dinamove europske pobjede u Maksimiru do danas. Tko bi rekao da će Dinamo u sljedećih osam utakmica dobiti samo četiri...
Kovačević priča o statistici. Ona mu ne ide u prilog
Kovačević je nakon poraza od Celte pokušavao ublažiti sliku iako je to sad praktički nemoguće. Rekao je da je statistički Dinamo bio bolji od Celte u drugom poluvremenu, da je bilo nekih dobrih momenata u Dinamovoj igri, ali da je bio 'takav dan'.
Ako ćemo o statistici u malo širem obliku, ona je za Kovačevića trenutačno ozbiljno poražavajuća. Statistika kaže da je Dinamo ove sezone upisao već četiri poraza, od čega čak tri kod kuće. Statistika kaže da Dinamo samo jednom u zadnjih deset utakmica nije primio gol (u derbiju na Poljudu), a kaže i da je Dinamo izgubio tri od zadnjih šest utakmica.
Za sva tri ta poraza veliki dio krivice snosi upravo Dinamov trener. Protiv Lokomotive je neshvatljivo stavio deset istih igrača koji su dva i pol dana ranije igrali europsku utakmicu. Protiv Vukovara je, nakon dosta pritisaka, promijenio pola momčad pa od nekih igrača, koji su dotad igrali vrlo malo, očekivao da će riješiti utakmicu. Protiv Celte je protivniku ogolio sve Dinamove mane, a kao da je sakrio njegove kvalitete.
Najveća enigma modernog Dinama je da mu je na ulasku u 2026. godinu rješenje problema i dalje Kevin Theophile-Catherine. Neuništivi 36-godišnji Francuz tako je osvanuo na desnom beku protiv momčadi kojoj je najveći forte upravo igra po krilima.
Čitav stadion je vidio da Theophile-Catherine nema šanse u ovoj utakmici
Nakon pet minuta bilo je jasno da teretni KTC nema nikakve šanse protiv 12 godina mlađeg i otprilike toliko puta bržeg Bryana Zaragoze. Kakve li slučajnosti, baš preko te strane Celta je zabila drugi i treći gol. Desetak minuta trebalo je Španjolcima, fantastičnom Iagu Aspasu i čitavom stadionu da shvate da je na toj strani rješenje utakmice, ali Dinamova klupa čekala je do poluvremena. I što je onda napravila? Na desnog beka spustila je Matea Lisicu, koji je pet dana ranije protiv Rijeke na toj poziciji proživio valjda najtežih 90 minuta u karijeri.
Bi li nešto bilo bolje da je od prve minute desnog beka igrao desni bek? Možda ne bi, možda bi mladi Noa Mikić izgorio pod težinom europske utakmice, ali bi svakako imalo više smisla nego računati na, kako je Kovačević rekao, iskustvo Theophile-Catherinea.
Dinamo je puno griješio, previše za ovakav nivo nogometa. Dinamo nema ni neki jasan plan igre, osim ako se ona ne svodi na to da lopta dođe do Arbera Hoxhe i da se svi oslanjaju na to što će on napraviti. Ono što Dinamo trenutačno ima jest jako puno problema, a rješenja se ne naziru.
Kovačević sve to i dalje opravdava činjenicom da je ovo momčad u 'procesu stvaranja'. Istina, nije lako složiti i uklopiti 16 igrača koji su ove sezone došli u Maksimir. No, Dinamo je imao 45 dana ljetnih priprema i luksuz neigranja europskih kvalifikacija. Izgleda li momčad bolje sad nego prije dva ili tri mjeseca? Ne. Dapače, neke stvari izgledaju bitno lošije.
Tri Dinamova napadača zabila su zadnjih osam utakmica zajedno četiri gola. Obrana puca pod svakim ozbiljnijim napadom, previše igrača je izvan forme, a neki od njih otišli su toliko daleko da javno govore da zaslužuju veću minutažu.
Nije sve crno
Da ne ispadne da je sve tragedija - nije. Dinamo je i dalje samo bod iza vodećeg Hajduka, u Europi i dalje ima i više nego dobru šansu plasirati se u nokaut fazu, a Kovačevićeva momčad individualno ima kvalitete da igra puno, puno bolje. Kovačević je razbudio Hoxhu, sve bolje igra i Bakrar, a i Zajc i Bennacer polako preuzimaju konce Dinamove igre.
Sve to neće značiti ništa ako rezultati ne krenu na bolje. A moraju i to što prije. Procesi, koje Kovačević spominje, nekad su bolni i dugo traju, ali Dinamo nikad nema za njih previše vremena. Već u nedjelju u Puli Dinamo mora biti bitno bolji nego što je bio protiv Rijeke; i igrači i trener.
'Ako smo pametni, poraz od Celte bit će nam idealan da nešto naučimo', rekao je Dinamov trener na press konferenciji nakon utakmice.
To ne vrijedi samo za njega nego i za sve u klubu. Od 16 igrača koje je Celta koristila na Maksimiru čak deset je igralo u Celti B i bilo je produkt njezine škole...