Što je Muskov 'svemirski internet' i tko mu još može zapapriti posao

SpaceX je službeno ušao u satelitsku širokopojasnu utrku, poslavši u četvrtak navečer prvih 60 Starlinkovih satelita u Zemljinu orbitu. I prije no što u svemir pošalje svih 12.000 satelita, jeftin i brz internet mogao bi postati dostupan svim Zemljanima, ma gdje bili, na zemlji, vodi ili u zraku

Prvih 60 Starlinkovih satelita otišlo je u orbitu, no to je tek početak projekta. Kad tamo negdje 2027. prema granicama svemira krene posljednja raketa iz SpaceX-ove misije, u Zemljinoj orbiti bit će posijano 12.000 satelita koji će svaki, pa i najzabačeniji kutak našeg planeta prekrivati širokopojasnim internetom.

Vlasnik Amazona Jeff Bezos najavio je da i on razmišlja o ulasku u satelitsku širokopojasnu igru. Početkom travnja najavljen je tako projekt Kuiper , no detalji još nisu poznati.

Ovotjednim lansiranjem Muskov SpaceX započeo je provedbu svog grandioznog plana da u Zemljinu orbitu pošalje 12.000 satelita kojima bi internet postao dostupan svima te u svakoj prilici i na svakom mjestu.

Signali s neba

Poslati toliku flotu satelita do granica svemira nije lak posao; predviđa se da bi operacija mogla potrajati sve do 2027. No da bismo počeli uživati u signalima s neba, ipak nećemo morati čekati tako dugo. Musk nas uvjerava da bi prve jeftine usluge korištenja interneta preko njegovih satelita mogle postati dostupne već krajem sljedeće godine. To znači da bismo zahvaljujući Muskovim satelitima mogli za mali novac surfati internetom na raznim udaljenim područjima kopna, ali i mora, pa čak i neba.