U Novu godinu uđite s novim poslom. Ovo su najbolje prilike za vas

Ericsson Nikola Tesla Grupa okuplja više od 3200 stručnjaka na STEM području, a tvrtka zahvaljujući više od 70 godina iskustva i stalnim radom na novim tehnologijama klijentima nudi savršeni spoj novog znanja i iskustva. Uz to, trenutno 'nude' i oglas za Razvojnog programera za dimenzioniranje mreže radijskog pristupa (m/ž) , u okviru kojeg traže kandidate koji se mogu pohvaliti matematičkom podlogom, razvijenim vještinama kodiranja te poznavanjem osnova radiokomunikacija. Prepoznaješ se u tom opisu? Javi im se do 28. prosinca.

Tvrtka DDL Zagreb je veleprodaja veterinarsko-medicinskih proizvoda, hrane, opreme te proizvoda za njegu i dodataka prehrani za kućne ljubimce. Svojom dugogodišnjom tradicijom DDL Zagreb postao je vodeća tvrtka na polju visokovrijednih i kvalitetnih proizvoda za male životinje koja svoje poslovanje temelji na izvrsnosti u pružanju usluga i stručnom savjetovanju. Trenutno su u potrazi za pojačanjem na poziciji On line digital specialist (m/ž). Rok za prijavu na oglas ističe 28. prosinca.



Tvrtka Binaryx dev ops iz Osijeka zapošljava Java Senior Developera (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju posjedovati barem 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i odlično se snalaziti u radu s JEE/Jakarta EE, Java 11 i JPA/Hibernate. Novim kolegama nude fleksibilno radno vrijeme, uskrsnicu, božićnicu i plaćene putne troškove, teambuilding aktivnosti, ugodnu radnu atmosferu, rad s velikim svjetskim tvrtkama i mogućnost napretka. Svoj životopis im pošalji do 26. prosinca.



Oduvijek te zanimao IT, ali još uvijek nisi pronašao 'svoj put'? Ili si tek počeo učiti o tehnologiji i želiš svoju strast pretvoriti u karijeru? Ovo je savršeno vrijeme i mjesto za to! Touch Support, američka tvrtka koja djeluje kao strateški partner raznim tehnološkim tvrtkama i pruža im pomoć s iznimnom korisničkom uslugom, zapošljava IT Support Intern-a (m/ž). Javim im se do 29. prosinca i u novu godinu zakorači kao dio njihovog uspješnog tima!