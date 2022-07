U lovu ste na posao u IT-ju? Pogledajte tko zapošljava

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled poslova u IT sektoru

Sigurnost počinje s njima! Oni su Wiener osiguranje Vienna Insurance Group i zapošljavaju Database administratora (m/ž) . Potrebno je imati najmanje 3 godine relevantnog radnog iskustva, a zauzvrat ti nude stalan posao, rad u dinamičnom timu, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost usavršavanja i edukacija, dopunsko zdravstveno osiguranje i koješta drugo. Ako ispunjavaš uvjete, stalo ti je do kvalitetnih međuljudskih odnosa s kolegama i ugodne radne atmosfere, javi im se do 31. srpnja.

Vertiv okuplja industrijske stručnjake i arhitekte kontinuiteta koji u suradnji s klijentima najprije zamišljaju a zatim provode u djelo modularne data centre budućnosti. Trenutno su u potrazi za pojačanjem na poziciji Site manager (m/ž) , a njihova ponuda uključuje kontinuirano učenje i profesionalni razvoj, rad na zanimljivim međunarodnim projektima, razne bonuse, godišnji liječnički pregled te rad u vrhunskoj međunarodnoj korporaciji. Oglas ostaje aktivan do 2. kolovoza.

Erste Group Card Processor, IT kompanija i međunarodni kartični procesor koji pruža suvremene usluge kartičnog procesiranja otvara radno mjesto u Zagrebu: IT interni revizor (m/ž). Potrebno je posjedovati barem 3 godine radnog iskustva, a novim kolegama nude kontinuirane eksterne i interne edukacije, poticajno nagrađivanje rezultata, mogućnost stručnog usavršavanja, fleksibilno radno vrijeme, godišnju uplatu poslodavca u Erste dobrovoljni zatvoreni mirovinski fond i odlične kolege. Prijave primaju do 7. kolovoza.



Ako tražiš priliku, a ne samo posao – na pravom si mjestu! Institut IGH je podrškom svojih zaposlenika postao vodeći građevinski institut u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, a sada žele dodatno osnažiti svoj tim i to na poziciji: Service Desk Specialist (m/ž). Nude ti profesionalni rast i razvoj, mogućnost financijske stimulacije ovisno o postignutim rezultatima i rad u motivirajućem okruženju visokoobrazovanih zaposlenika. Oglas ostaje aktivan do 31. srpnja.



Shipshape je tvrtka osnovana 2014. godine usmjerena na razvoj softverskih rješenja prilagođenih potrebama klijenata i savjetovanju u IT tehnologijama. Povećanjem opsega posla i brojnim novougovorenim projektima stvorila se potreba za novom kolegicom ili kolegom, na radnom mjestu: Senior PHP Developer (m/ž). U njihovu timu atmosfera je radna, ali opuštena te svakome nudi mogućnost da istražuje, predlaže i tako razvija sebe kao pojedinca, ali i proizvode i platformu. Svoj životopis im pošalji do 4. kolovoza.