Infobipov ATP Umag Chatbot omogućuje digitalno praćenje detalja poznatog teniskog turnira

Digitalno iskustvo novog teniskog turnira odvija se preko ATP Umag Chatbota, kreiranog na Infobipovoj platformi za kreiranje chatbotova Answers

Ovotjedni umaški ATP turnir posjetiteljima pruža potpuno novo, digitalno iskustvo i to zahvaljujući Infobipu, vodećoj IT kompaniji u regiji i tehnološkom partneru turnira Plava Laguna Croatia Open Umag. Cijelo digitalno iskustvo za korisnike odvija se preko ATP Umag Chatbota, kreiranog na Infobipovoj platformi za kreiranje chatbotova Answers, i to na WhatsApp Businessu, jednom od najpopularnijih komunikacijskih kanala unutar Infobipove komunikacijske cloud platforme.

'Zajedno smo kroz ovu kampanju redefinirali interakciju, u ovom slučaju, između teniskih zaljubljenika i globalno prepoznatljivog turnira. Na dlanu i u samo par poteza može se doći do svih potrebnih detalja o turniru i to na mnogima omiljenoj chat aplikaciji WhatsAppu, nevezano gdje se nalazite, uz neprekidno korisničko putovanje', poručio je Adrian Benić, Infobipov član Uprave za proizvode.

Svi teniski zaljubljenici i pratitelji umaškog turnira na jednome mjestu mogu saznati detalje o igračima, ždrijebu, turniru, rasporedu mečeva, dnevnom i zabavnom programu, kupnji karata i rezervaciji smještaja. Također, svaki korisnik ATP Umag Chatbota na WhatsAppu može sudjelovati i u kvizu s vrijednim nagradama.