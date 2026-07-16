EMBO Young Scientists’ Forum

Dubrovnik je domaćin prestižnog znanstvenog skupa, stiže 200 mladih istraživača iz Europe

L. Š. / Hina

16.07.2026 u 03:00

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Prestižni znanstveni skup EMBO Young Scientists’ Forum (EYSF) održat će se od 28. do 30. listopada u Dubrovniku, okupljajući do 200 mladih istraživača iz Europe pod organizacijskom palicom četvero hrvatskih znanstvenika povratnika s Instituta Ruđer Bošković i Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Europska organizacija za molekularnu biologiju (EMBO) okuplja više od 2.100 vodećih svjetskih istraživača. Kroz stipendije, Installation Grant potpore i financiranje znanstvenih događanja, ova organizacija sustavno podupire mobilnost mladih znanstvenika, osnivanje novih istraživačkih grupa i jačanje znanstvenih kapaciteta. Forum se svake godine održava u drugoj zemlji, a ovogodišnje izdanje bit će prvo organizirano u Dubrovniku.

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Iza organizacije skupa stoje Marko Šestan s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Jelena Bujan, Jelena Godrijan i Damir Baranašić s Instituta Ruđer Bošković. Riječ je o znanstvenicima koji su se nakon obrazovanja i karijere na uglednim međunarodnim institucijama (poput Imperial College London, Sveučilišta Oklahoma, Bigelow Institute za znanost o oceanima, zaklade Champalimaud u Portugalu te ustanova u Panami i Švicarskoj) vratili u Hrvatsku. Uz potporu EMBO-a i Europskog istraživačkog vijeća (ERC) osnovali su i razvili vlastite istraživačke grupe, pokazujući kako međunarodno iskustvo i kompetitivno financiranje potiču povratak znanstvenika i razvoj novih istraživačkih tema u domovini.

Njihova istraživanja obuhvaćaju različita područja: Marko Šestan (Medicinski fakultet u Rijeci) proučava proučava može li se imunološki sustav naučiti brže reagirati na infekciju povezivanjem imunološkog odgovora s mirisnim podražajem, Jelena Bujan (IRB) istražuje prilagodbu mrava na toplinske ekstreme, Jelena Godrijan (IRB) bavi se ulogom mikroskopskih morskih algi u globalnom ciklusu ugljika, dok Damir Baranašić (IRB) proučava genetske mehanizme evolucije složenih oblika života. Pritom su Jelena Bujan i Marko Šestan ujedno i dobitnici projekata Europskog istraživačkog vijeća (ERC), koji se zbog iznimne konkurentnosti često nazivaju 'znanstvenim Oscarima', ističe u priopćenju IRB.

Iva Tolić otvara Forum koji u Dubrovnik dovodi vodeće međunarodne znanstvenike i znanstvenice

Forum će plenarnim predavanjem otvoriti akademkinja prof. dr. sc. Iva Tolić s IRB-a, međunarodno priznata znanstvenica u području stanične diobe i nositeljica dvaju ERC grantova, uključujući ERC Synergy Grant vrijedan 10 milijuna eura za istraživanje podrijetla kromosomskih pogrešaka povezanih s rakom, koje provodi sa suradnicima s prestižnog MIT-a.

U programu sudjeluju i znanstvenici s vodećih europskih istraživačkih institucija, među kojima su: Stuart A. West sa Sveučilišta Oxford, Angela Falciatore iz francuskog CNRS-a, Ana Conesa sa Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća, Marc Schmidt-Supprian s Tehničkog sveučilišta u Münchenu, Monika Wolkers s Oncode Institutea i Amsterdam UMC-a, Siniša Volarević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fran Supek sa Sveučilišta u Kopenhagenu, Kristian Vlahoviček s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Lesley Lancaster sa Sveučilišta u Aberdeenu te Vlatka Antolović s Instituta Ruđer Bošković.

Program Foruma obuhvaća četiri glavna područja: računalnu genomiku, imunološki sustav, prilagodbu i globalne promjene te protiste i druge nekonvencionalne modelne organizme. Uz plenarna i pozvana predavanja održat će se usmena izlaganja i posterske sekcije na kojima će mladi istraživači predstaviti vlastite rezultate.

Forum je zamišljen kao prostor za razmjenu rezultata, razvoj novih suradnji i povezivanje mladih istraživača s kolegama i voditeljima skupina iz različitih europskih zemalja. Broj sudionika ograničen je na 200. Rana prijava uz nižu kotizaciju otvorena je do 15. srpnja, dok je redovni rok za prijavu 30. rujna.

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