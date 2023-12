U Algebri prikazana remasterirana verzija 'Surogata' i otvorena nova dvorana Dušan Vukotić

'Surogat je i danas, nakon puno vremena, itekako aktualan, zato smo ga odlučili danas prikazati u svom obnovljenom izdanju u novoj dvorani nazvanoj prema Dušanu Vukotiću. Željeli smo imenovanjem dvorane ispraviti i nepravdu koja je zadesila Dušana Vukotića u ratno vrijeme. Na potez imenovanja dvorane i izložbe Oscara odlučili smo se između ostalog i zato jer u Algebri imamo studijske programe u tom području poput 3D dizajna i multimedijske produkcije koji nastoje spremati mlade ljude za poslove koji su slični onome što je radio i Vukotić.

Naš novi studij multimedijske produkcije pokrenuli smo s ciljem odmicanja od nekadašnje uske sfere računarstva prema naprednim audiovizualnim tehnologijama, s čime je on postao zanimljiv sasvim jednom drugom profilu studenata koji svoju budućnost vide kreativnom izražavanju i novim medijima', rekao je Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra.

'Nijedno umjetničko djelo nije promijenilo povijest hrvatske umjetnosti kao što je to učinio Dušan Vukotić u području animacije. Tko god će pisati svjetsku povijest animacije mora u tu povijest staviti Zagrebačku školu crtanog filma. Bio je predvodnik reducirane umjetnosti, jednu plošnu situaciju uspio je prikazati s vrlo jakim idejama, čime je uveo revoluciju u animirani film, a to vidimo i danas jer mnogi filmovi koje sada gledamo nastavljaju se upravo na tradiciji Zagrebačke škole crtanog filma. Divno je da danas slavimo njegove uspjehe jer on nije osvojio samo Oscara, nego čak 90 međunarodnih nagrada iz područja kinematografije i ti uspjesi su veličanstveni', izjavio je Vinko Brešan, ravnatelj Zagreb Filma.

Ustanova Zagreb Film ove godine slavi 70 godina od svojega osnutka te je cijelu 2023. godinu posvetila obilježavanju ove značajne obljetnice na čitavom nizu manifestacija i kulturnih događanja, a završena je prikazom remasterirane verzije Surogata i izložbom Oscara u zagrebačkom kampusu Visokog učilišta Algebra.

Originalni kipić Oscara bit će moguće pogledati u prostorijama zagrebačkog kampusa Visokog učilišta Algebra, na prvoj etaži, svaki radni dan od ponedjeljka 4. prosinca do petka 8. prosinca do 12 sati.