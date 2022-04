TVZ odnio pobjedu u disciplini u kojoj je prošle sezone podbacio; profesori svojim timovima predviđaju pobjedu!

Završila je prva disciplina druge sezone Student Esports Tournamenta. Obje lige odigrale su svoje mečeve Counter Strike: Global Offensiva i time zaradile prve bodove u ovoj fazi turnira

Zanimljivost u ovim tjednima bila su i gostovanja profesora s fakulteta natjecatelja, koji su se uključivali u live stream i uživo podržali svoje favorite. Tijekom dva tjedna igranja, programu turnira pridružili su se Alen Grebo, asistent na Fakultetu Elektrotehnike Strojarstva i Brodogradnje, zatim Darija Ćutić, predavačica na Tehničkom Veleučilištu Zagreb i doc. dr. sc. Marko Horvat, profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Marko je voditeljici u programu otkrio da rado igra videoigre sa svojom djecom: 'Najviše volimo akcije i avanture, a znamo ponekada zaigrati i Fortnite. Inače, osobno sam više volio real-time strategije.' Alen je isto strastveni igrač, no bira ponešto drugačije naslove: 'Najviše volim Microsoft Flight Simulator i Wild Rift. Do nedavno TitanFall 2 i nekoliko single player story driven RPG-ova kao što je Witcher 3 Wild Hunt.' dok je Darija pak ovog tjedna bila svoja na svome jer i inače rado igra Counter Strike, Call of Duty i PUBG: Battlegrounds - još jedan od naslova koje ćemo gledati u kasnijim tjednima SET-a.

Svo troje jako su zadovoljni Student Esports Tournamentom i prilikom da se timovi njihovih fakulteta natječu na ovom natjecanju. Ipak, vjeruju da se pozicija esporta na fakultetima može poboljšati: 'Kod profesora još uvijek postoji averzija, a vjerujem kako niti studenti nisu dovoljno upućeni i ne znaju koje su mogućnosti njihovog sudjelovanja. Smatram kako bi se više trebao podržati esports, jer vodi konkretnoj profesiji koja je izuzetno prihvaćena i prepoznata u svijetu.' kaže Darija, a Marko dodaje: 'Mislim da nismo još u potpunosti otkrili koje sve mogućnosti STEM Games i eSport zajednice nude. Fakultete ne treba biti strah dati slobodu onima koji se s ovime bave.' Na pitanje o pobjednicima turnira svi su vrlo optimistično odgovorili da očekuju svoje timove vidjeti na postolju, a kome će se želje i ostvariti vidjet ćemo u narednim tjednima turnira.

Podsjećamo, ovo je samo prva od čak pet disciplina u kojima će timovi odmjeriti snage i za svoje timove osvajati bodove. Zbroj svih pet disciplina daje nam ukupnog pobjednika druge sezone Student Esports Tournamenta.

Na kraju ove discipline u live streamu su vučeni parovi za sljedeću igru - Rocket League. Rocket League je kombinacija nogometa i vožnje automobila stoga zahtjeva skillset netipičan za ostale igre koje se igraju u natjecanju. Pobjedu među fakultetima zastupljenima u S ligi prošle je godine ponio TVZ stoga nam slijedi vidjeti mogu li tu titulu i obraniti, dok će se timovi A lige tek pokazati na virtualnim terenima Rocket League-a. Osim za natjecatelje, organizatori su osigurali nagrade i za najsretnije gledatelje koji točnim odgovorom u chatu streama mogu osigurati bogate nagrade sponzora. Za to je naravno, najbitnije gledati mečeve koji se svakog dana natjecanja mogu pratiti na YouTube i Twitch kanalima turnira.