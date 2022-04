[VIDEO] Jeste li za izazov? Ovo su neke od najtežih igara svih vremena

Od jezivo teških platformera, preko ikoničkih RPG-ova, do akcijskih naslova za najtvrdoglavije, ovi kultni klasici napravljeni su za gejmere koji cijene dobar izazov

Izazov se nedvojbeno nalazi u samoj srži serijala Ninja Gaiden, no drugi nastavak iz 2008. predstavlja sam vrhunac igre (ako pod vrhuncem računate na luđačku težinu). Neprijatelji u Ninja Gaidenu II nemilosrdni su i na 'srednjoj' težini, no nakon što krenete igrati kao Master Ninja, napadat će vas svime od brutalnih hvatova do smrtonosnih projektila. Ako nemate ideju o tome dokle su autori rastegnuli ideju težine, recimo da ćete na kasnijim nivoima susresti neprijatelje koji imaju topove umjesto ruku. Ponekad je preživljavanje zapravo pitanje miliseknude, što je neke igrače potaknulo da vještinu igre doguraju do ekstrema. Na internetu, naime, postoje videa u kojima gejmeri završavaju naslov bez ijednog primljenog udarca.