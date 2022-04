[VIDEO] Nove prilike za nezavisne proizvođače igara: Potražnja za novim naslovima veća je nego ikad, a razlog su - pretplate

U jeku iznimnog uspjeha Microsoftova Xbox Game Passa, kompanije se sve više okreću sličnim modelima, nudeći kupcima priliku da igraju velik broj naslova za fiksnu mjesečnu sumu. Otvorilo je to potpuno nove opcije za proizvođače videoigara kojima ovaj model, čini se, jako odgovara

Microsoft je proveo godine gradeći svoju premijsku pretplatničku uslugu Xbox Game Pass s neograničenim pristupom više od sto igara za obitelj konzola Xbox po cijeni od 9,99 do 12,99 eura mjesečno. Sony je, uvidjevši koristi ovakvog kontinuiranog izvora novca, u ožujku predstavio plan za izravno konkuriranje Xboxu uvođenjem promjena u PlayStation Plus, pa će nuditi više 700 naslova po vrlo sličnim, ali malo višim cijenama, premda će se usredotočiti uglavnom na starije igre, piše Guardian .

Konkurencija je rezultirala puno većim unosom gotovine u industriju - Microsoft, druga najbogatija kompanija na svijetu, doslovno izgleda kao da baca novac u vulkan. Nakon što su kupili Bethesdu, bacili su se na Activision, a pod sobom imaju tvorce World of Warcrafta, kao i kreatore Call of Dutyja. Apple i Amazon, prva i četvrta najbogatija tehnološka kompanija, također su poznate po rastrošnosti. Sony, koji zarađuje manje novca od drugih tehnoloških titana, teško hvata korak, no nastoji kompenzirati to kupnjom kompanije koja razvija Halo, popularnog Bungieja.