GEJMING INDUSTRIJA

Tvorci Diabla pristupili sindikatu, strahuju od dodatnih rezova u Microsoftu

Damir Rukavina

29.08.2025 u 14:23

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Activision Blizzard
Bionic
Reading

Sve veći broj developera u industriji videoigara pod pritiskom je nestabilnih radnih uvjeta i masovnih otkaza

Više od 450 zaposlenika u Blizzard Entertainmentu koji rade na franšizi Diablo izglasali su sindikalizaciju u sklopu Communications Workers of America (CWA). Novi sindikat okuplja radnike različitih struka, uključujući dizajnere, inženjere, umjetnike i tehničku podršku. Odluka dolazi nakon vala otkaza u Microsoftu, matičnoj tvrtki Blizzarda, kao i u širem gaming sektoru koji se posljednjih godina suočava s velikim restrukturiranjem, izvještava Engadget.

Ovo nije prvi put da se radnici u Microsoftovim studijima organiziraju kroz CWA. ZeniMax QA tim ranije je potpisao sindikalni ugovor nakon dvogodišnjih pregovora, dok je Blizzardov odjel za razvoj priča i franšiza početkom mjeseca također izglasao sindikalizaciju. Sličan proces prošli su i developeri iza Overwatcha, koji su se sindikalizirali ranije ovoga ljeta, također uz podršku CWA.

vezane vijesti

Masovni otkazi kao pokretač sindikalizacije

Kelly Yeo, producentica u Diablo timu i članica organizacijskog odbora, istaknula je kako su stalni otkazi u Microsoftu bili ključan motiv za pokretanje inicijative. Prema njezinim riječima, među zaposlenicima vlada sve veći osjećaj nesigurnosti i straha jer trud i rezultati rada više ne jamče stabilnost posla.

'Sa svakim novim krugom masovnih otkaza, osjećaj strepnje kod mojih kolega postajao je sve snažniji jer se čini da nikakav trud nije dovoljan da nas zaštiti. Ovo je tek prvi korak u priključenju pokretu koji se širi industrijom umornom od života u strahu', izjavila je Yeo.

CWA navodi kako se kroz njihove strukture do sad sindikaliziralo više od 3.500 zaposlenika Microsofta. Organizacija aktivno podržava širenje sindikalnog pokreta u industriji videoigara gdje su otkazi i nesigurni radni uvjeti posljednjih godina postali česta pojava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRUČNJACI ZABRINUTI

STRUČNJACI ZABRINUTI

Uznemirujuće otkriće: ChatGPT davao upute kako napraviti bombu i počiniti zločin?
NOVA UPOZORENJA

NOVA UPOZORENJA

Sateliti sve više zagorčavaju život astronomima, a kompanijama je - svejedno
DIGITALNA DISTOPIJA

DIGITALNA DISTOPIJA

Strah od nadzora? Europskim znanstvenicima, piscima i putnicima sve češće odbijaju ulazak u SAD

najpopularnije

Još vijesti