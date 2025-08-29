Tvorci Diabla pristupili sindikatu, strahuju od dodatnih rezova u Microsoftu

Više od 450 zaposlenika u Blizzard Entertainmentu koji rade na franšizi Diablo izglasali su sindikalizaciju u sklopu Communications Workers of America (CWA). Novi sindikat okuplja radnike različitih struka, uključujući dizajnere, inženjere, umjetnike i tehničku podršku. Odluka dolazi nakon vala otkaza u Microsoftu, matičnoj tvrtki Blizzarda, kao i u širem gaming sektoru koji se posljednjih godina suočava s velikim restrukturiranjem, izvještava Engadget.

Ovo nije prvi put da se radnici u Microsoftovim studijima organiziraju kroz CWA. ZeniMax QA tim ranije je potpisao sindikalni ugovor nakon dvogodišnjih pregovora, dok je Blizzardov odjel za razvoj priča i franšiza početkom mjeseca također izglasao sindikalizaciju. Sličan proces prošli su i developeri iza Overwatcha, koji su se sindikalizirali ranije ovoga ljeta, također uz podršku CWA.