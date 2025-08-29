Tvorci Diabla pristupili sindikatu, strahuju od dodatnih rezova u Microsoftu

Sve veći broj developera u industriji videoigara pod pritiskom je nestabilnih radnih uvjeta i masovnih otkaza
Više od 450 zaposlenika u Blizzard Entertainmentu koji rade na franšizi Diablo izglasali su sindikalizaciju u sklopu Communications Workers of America (CWA). Novi sindikat okuplja radnike različitih struka, uključujući dizajnere, inženjere, umjetnike i tehničku podršku. Odluka dolazi nakon vala otkaza u Microsoftu, matičnoj tvrtki Blizzarda, kao i u širem gaming sektoru koji se posljednjih godina suočava s velikim restrukturiranjem, izvještava Engadget.
Ovo nije prvi put da se radnici u Microsoftovim studijima organiziraju kroz CWA. ZeniMax QA tim ranije je potpisao sindikalni ugovor nakon dvogodišnjih pregovora, dok je Blizzardov odjel za razvoj priča i franšiza početkom mjeseca također izglasao sindikalizaciju. Sličan proces prošli su i developeri iza Overwatcha, koji su se sindikalizirali ranije ovoga ljeta, također uz podršku CWA.
Masovni otkazi kao pokretač sindikalizacije
Kelly Yeo, producentica u Diablo timu i članica organizacijskog odbora, istaknula je kako su stalni otkazi u Microsoftu bili ključan motiv za pokretanje inicijative. Prema njezinim riječima, među zaposlenicima vlada sve veći osjećaj nesigurnosti i straha jer trud i rezultati rada više ne jamče stabilnost posla.
'Sa svakim novim krugom masovnih otkaza, osjećaj strepnje kod mojih kolega postajao je sve snažniji jer se čini da nikakav trud nije dovoljan da nas zaštiti. Ovo je tek prvi korak u priključenju pokretu koji se širi industrijom umornom od života u strahu', izjavila je Yeo.
CWA navodi kako se kroz njihove strukture do sad sindikaliziralo više od 3.500 zaposlenika Microsofta. Organizacija aktivno podržava širenje sindikalnog pokreta u industriji videoigara gdje su otkazi i nesigurni radni uvjeti posljednjih godina postali česta pojava.