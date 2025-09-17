Objavljen popis najinovativnijih država svijeta, pogledajte tko je u vrhu

Slijedili su Južna Koreja, Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Nizozemska i Danska. Kina je zauzela 10. mjesto, a Njemačka je pala na 11. poziciju u usporedbi s devetim mjestom godinu prije.

Švicarska je zauzela prvo mjesto, poziciju koju drži od 2011. Švedska i Sjedinjene Američke Države su na drugom i trećem mjestu u istraživanju Globalni inovacijski indeks (GII) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, provedenom na 139 gospodarstava, rangiranih na temelju 78 pokazatelja.

Francuska je zauzela 13., Irska 18., Italija 28., Španjolska 29. i Portugal 31. mjesto. GII 2025, koji je rangirao zemlje koristeći podatke iz 2024., navodi da su postignuti snažni rezultati u gospodarstvima srednjeg dohotka, poput kineskog, indijskog, turskog i vijetnamskog, koja nastavljaju rasti. Također su istaknuti Senegal, Tunis, Uzbekistan i Ruanda jer su pokazali više no što se od njih očekivalo.

Nakon desetljeća brzog širenja istraživanja i razvoja te ulaganja rizičnog kapitala svjedočimo promjeni, navedeno je u izvješću. Ulaganja u istraživanje i razvoj najsporija su od velike financijske krize, a globalni poslovi rizičnog kapitala nisu se oporavili od ozbiljnog pada 2023. godine.

Kina je na putu prema preuzimanju čelne pozicije kad je riječ o istraživanju i razvoju. Prošle godine pridonijela je najvećem broju podnesenih patenata, s otprilike četvrtinom svih međunarodnih patentnih prijava. Njemačka i Sjedinjene Države zabilježile su pad tog broja, što je važan pokazatelj inovacija.

E-vozila, 5G i robotika u uzletu

Iako su ulaganja u inovacije u padu, same inovacije nisu. Zelena superračunala postavljaju nove rekorde učinkovitosti, a cijene baterija su pale, ubrzavajući prijelaz na čistu energiju. Također se navodi da su električna vozila, 5G i robotika u uzletu, iako ne ravnomjerno po regijama. 5G je sada dostupan u polovici svijeta.

Iako je pun utjecaj umjetne inteligencije i dalje neizvjestan, njezin transformativni potencijal je neosporiv. Troškovi sekvenciranja genoma također nastavljaju padati, što je otvorilo mogućnosti za personaliziranu medicinu i biološka istraživanja.

Međutim odobrenja lijekova pala su za oko 19 posto, što odražava složenost farmaceutskih inovacija, unatoč tehnološkom napretku. Općenito, studija je otkrila da tehnološki napredak ostaje snažan u svim područjima, osim u području odobrenja lijekova.

Iako se prihvaćanje tehnologije prošle godine proširilo u svim mjerama, svaka pojedinačna metrika nije ispunila svoj dugoročni trend rasta, što je jasan signal toga da se zamah prihvaćanja usporava, unatoč kontinuiranom tehnološkom napretku, piše Euro News.