Trump prijetio, ali Europa nije pokleknula: Google kažnjen s 2,95 milijardi eura

“Današnja odluka pokazuje da je Google zloupotrijebio svoj dominantni položaj u 'adtechu', šteteći izdavačima, oglašivačima i potrošačima. Takvo ponašanje je nezakonito prema antimonopolskim pravilima EU-a”, rekla je izvršna potpredsjednica Komisije Teresa Ribera.

Sukob interesa

Dodala je da Google sada mora predložiti ozbiljan pravni lijek za rješavanje sukoba interesa i da u suprotnom Komisija neće oklijevati da ih sama nametne.

"Digitalna tržišta postoje kako bi služila ljudima i moraju biti utemeljena na povjerenju i pravednosti. A kada tržišta zakažu, javne institucije moraju djelovati kako bi spriječile dominantne igrače da zlouporabe svoju moć”, istaknula je Ribera, druga osoba Komisije nakon predsjednice Ursule von der Leyen.