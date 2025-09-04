Pali su Googleovi servisi, ne rade ni mail ni tražilica. Problemi i s YouTubeom

Prema podacima platforme DownDetector, broj prijava naglo je porastao oko 9 sati po hrvatskom vremenu. Najviše dojava o kvarovima stiglo je iz Turske, Grčke, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Srbije, a poteškoće su prijavili i korisnici u Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Gruziji i Rumunjskoj.

Nakon 9:30 Googlevi servisi su proradili, no neki korisnici i dalje prijavljuju probleme. Google zasad nije službeno komentirao problem, kao ni uzrok.