Pali su Googleovi servisi, ne rade ni mail ni tražilica. Problemi i s YouTubeom

L. Š.

04.09.2025 u 09:55

Gmail
Gmail Izvor: Profimedia / Autor: Stephen Frost / Alamy / Profimedia
Korisnici Googleovih servisa jutros su imali poteškoće s pristupom stranicama, uključujući tražilicu i Gmail. Korisnici prijavljuju i probleme s YouTubeom koji je također u Googleovu vlasništvu

Prema podacima platforme DownDetector, broj prijava naglo je porastao oko 9 sati po hrvatskom vremenu. Najviše dojava o kvarovima stiglo je iz Turske, Grčke, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Srbije, a poteškoće su prijavili i korisnici u Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Gruziji i Rumunjskoj.

Nakon 9:30 Googlevi servisi su proradili, no neki korisnici i dalje prijavljuju probleme. Google zasad nije službeno komentirao problem, kao ni uzrok.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Downdetector

