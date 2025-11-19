Trump na raskošnoj večeri u Bijeloj kući ugostio Cristiana Ronalda, ali i – Muska

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo i milijarder Elon Musk bili su neki od gostiju na raskošnoj večeri u Bijeloj kući koju je američki predsjednik Donald Trump organizirao za posjet saudijskog prijestolonasljednika u utorak

Ronaldo igra za saudijski klub Al Nasr te je jedan od brojnih starijih nogometaša koje je zaljevska monarhija privukla velikim plaćama usprkos optužbama za kršenje ljudskih prava u zemlji. Četrdesetogodišnji Portugalac, kojem ugovor sa saudijskim klubom istječe idućeg ljeta, zauzeo je svoje mjesto blizu čela Trumpovog stola nekoliko sekundi prije nego što su ušli predsjednik i saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman.

'Znate, moj sin je veliki obožavatelj Ronalda', rekao je Trump u svom govoru prije večere, dodajući da je njegov 19-godišnji sin Barron koji obožava nogomet dobio priliku upoznati legendarnog igrača. 'Mislim da sada malo više poštuje svog oca, samo zbog činjenice da sam vas upoznao'. Ronaldo nije bio jedini gost iz svijeta nogometa. Naime, u Bijeloj kući je ponovo bio i čelnik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino uoči Svjetskog prvenstva 2026., kojem su Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina. Ronaldo je rekao da će iduće svjetsko prvenstvo, za koje je Portugal osigurao svoje mjesto u nedjelju, 'definitivno' biti njegovo posljednje.

Raskošna večera u Bijeloj kući koju je američki predsjednik Donald Trump organizirao za posjet saudijskog prijestolonasljednika Izvor: EPA / Autor: ANNA ROSE LAYDEN / POOL







