Besprijekorno izdanje: Melania Trump u ovom odijelu izgleda tako moćno

Donald Trump održao je svoj ovogodišnji govor o stanju nacije, no dio pažnje kao i uvijek ukrala je Melania Trump, koja se u Kapitol uputila u moćnom odijelu talijanskog dua Dolce & Gabbana, jasno poručujući da je i dalje jedna od najintrigantnijih prvih dama na političkoj sceni

Za izlazak iz Bijele kuće uz supruga, aktualnog američkog predsjednika, Melania je odabrala tamnosivo, gotovo antracit odijelo čistih, oštrih linija, kombinirano s klasičnom bijelom košuljom, još jednim potpisom kuće Dolce & Gabbana, i salonkama s potpeticom Manola Blahnika u nijansi sive, savršeno usklađenima s odijelom. U trenu je bilo jasno da je raspoložena za poslovni, suzdržan glamur, daleko od teatralnosti i boja na koje se često odlučuju prve dame za ovako važna večernja obraćanja naciji.

Dolce & Gabbana već godinama zauzima posebno mjesto u Melanijinu ormaru, a ovaj odjevni izbor mnoge je podsjetio na njezin službeni portret iz Bijele kuće, na kojem također pozira u precizno krojenom odijelu talijanske modne kuće, naglašavajući dojam moći i kontrole. Tijekom Trumpova drugog mandata, Melania je odijela pretvorila u svoj zaštitni znak, redovito birajući varijante u crno-bijeloj paleti.

Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia



Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Zanimljivo je da se u trenutku kad američki modni dizajneri glasno progovaraju o izazovima koje njihovom poslovanju donose Trumpove carine, prva dama za još jedno ključno pojavljivanje odlučuje za europsku, a ne američku modu, i to u prilično klasičnoj, gotovo nenametljivoj interpretaciji moćnog odijela. Dok njezin suprug u govoru naglašava važnost domaće industrije i snažne Amerike, Melania na galeriji Kongresa sjedi odjevena u talijanski dizajn od glave do pete, stvarajući ironiju koju modni svijet neće tako lako ignorirati.

Još prošlog tjedna njezina je druga inauguracijska haljina završila u Smithsonianu, čime je i službeno cementirala svoj status modne ikone suvremene političke povijesti, a i tada je za svečano otkrivanje izložene kreacije posegnula za europskim imenima – Bottega Veneta i Christian Louboutin – potvrđujući da američke dizajnere ne bira po službenoj dužnosti, nego isključivo po vlastitom ukusu. Istovremeno, film 'Melania', fokusiran na njezin stil, dodatno je učvrstio percepciju da su njezine odjevne kombinacije promišljene i često kupljene, a ne posuđene, baš kao kod drugih klijentica iz svjetskog jet-seta. ​

Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: Samuel Corum / UPI / Profimedia Melania Trump Izvor: Profimedia / Autor: Samuel Corum / UPI / Profimedia