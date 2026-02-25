partnertvo s venezuelom

Trump: Upravo smo od našeg novog prijatelja primili više od 80 milijuna barela nafte

I.V./Hina

25.02.2026 u 07:52

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Kenny Holston / POOL
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u svom govoru o stanju nacije Venezuelu opisao kao „saveznicu” SAD-a, dva mjeseca nakon što je Washington zbacio njezinog diktatora Nicolasa Madura

"Upravo smo od našeg novog prijatelja i partnera Venezuele primili više od 80 milijuna barela nafte", rekao je Trump u obraćanju pred oba doma Kongresa o donedavnoj američkoj suparnici.

Američke snage su 3. siječnja u Caracasu uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores te ih prebacile u New York, gdje su optuženi za kaznena djela povezana s trgovinom drogom.

Venezuela se od tada nalazi u fazi političkih previranja. Delcy Rodríguez, koja je pod Madurom obnašala dužnost potpredsjednice, preuzela je kormilo naftom bogate zemlje nakon američke intervencije, a Trump ju je u nekoliko navrata hvalio.

Rodríguez se sada smatra ključnom osobom za kontakt američke vlade, posebice u pregovorima o golemim naftnim rezervama te zemlje.

