Tražite super igre za vikend? Ugrabite ove naslove besplatno

Ovog vikenda Epic Games Store besplatno nudi pucačinu Rising Storm 2: Vietnam, kao i opuštajuću morsku avanturu Abzu

Rising Storm 2: Vietnam podržava do 64 igrača na preko 20 mapa, a na izbor igračima daje pripadnike Američke vojske i Marinaca, Narodnooslobodilačke vojske Vijetnama i NAV-a, ANZAC-a, ARVN-a i Fronte nacionalnog oslobođenja Vijetnama. Na raspolaganju im je preko 50 oružja, četiri helikoptera i hrpa opcija za personalizaciju likova. Riječ je o vrlo kvalitetnom naslovu koji je, eto, besplatan do 15. listopada.

Tražite besplatne igre za vikend? Na raspolaganju su dvije igre koje, kao što to obično ide, dolaze u sklopu promocije Epic Games Storea. Prva je pucačina za više igrača Rising Storm 2: Vietnam, a druga je eksperimenalna podvodna avantura Abzu.

Obje igre možete preuzeti i zadržati zauvijek sve do 15. listopada. Nakon njih dolaze Chinese Roomova Amnesia: A Machine for Pigs i taktički rpg Kingdom: New Lands.