Tražite savršenu tipkovnicu? Pripremili smo mali vodič za vas

Svijet mehaničkih tipkovnica nudi priliku za stvaranje jedinstvenog i personaliziranog iskustva tipkanja. Iako nema jedne 'najbolje' tipkovnice, svaka osoba može pronaći onu koja odgovara njezinim potrebama i estetskim preferencijama. Međutim odabir one prave za vas može biti zahtjevan zbog širokog izbora prekidača, materijala i prilagodbi. Ovaj vodič objašnjava ključne termine i opcije kako biste lakše zakoračili u svijet mehaničkih tipkovnica.

Što su to prekidači?

Prekidači su srce svake mehaničke tipkovnice. Nalaze se ispod tipki te određuju osjećaj i zvuk tipkanja. Svaki od njih ima klizač na opruzi koji pruža otpor te zatvara električni krug prilikom pritiska. Tri su osnovne vrste prekidača: linearni prekidači su glatki i nemaju taktilni odaziv, što znači da su idealni za brzo tipkanje i gejming, taktilni prekidači imaju 'grbu' koja pruža povratni otpor kad je tipka pritisnuta, što služi za preciznije tipkanje, a treća vrsta su klikajući prekidači koji, kao taktilni, zahvaljujući grbi stvaraju mali otpor, no proizvode dodatni klik tijekom aktivacije.

Ako tražite poznate brendove prekidača, to su Cherry, Gateron, JWK, Durock, Gazzew i Akko. Cherry je 'klasični' proizvođač s dugom tradicijom i omiljen među entuzijastima. Gateron je poznat po povoljnim i glatkim prekidačima poput Inka i Ink Oil Kinga. JWK je inovativan u svom pristupu, a najviše je znan po prilagođenim varijantama prekidača poput Tangerinea. Durock se specijalizirao za taktilne prekidače s naglašenim odazivom, Gazzew je poznat zbog tihih prekidača s dubokim zvukom, poput Boba U4T, dok je Akko popularan zbog pristupačnih prekidača prilagođenim početnicima.

Što je to hot-swappable i koji materijal tipki izabrati?

Tipkovnice s opcijom hot-swap omogućuju jednostavno zamjenjivanje prekidača bez lemljenja, što je savršeno za eksperimentiranje, no zahtijeva pažljivo rukovanje kako ne bi došlo do oštećenja spojeva ili prekidača. Kad smo već kod toga, ne bi bilo loše spomenuti i važnost materijala samih tipki jer igraju ključnu ulogu u njihovoj trajnosti i osjećaju pri tipkanju, piše Wired.

Ako se odlučite za ABS (akrilonitril butadien stiren), dobit ćete tipke od čistog i jeftinog materijala, ali je on, nažalost, sklon pucanju i gubitku boje. PBT (polibutilen tereftalat) tipke su izdržljivije i u pravilu imaju niži ton pri tipkanju, a PBT kapice su često deblje i trajnije od ABS-a. Premijski ABS omogućava svjetlije boje i trajnost, no kao i njegov jeftiniji 'rođak', s vremenom postane sjajan, kao da je premazan tankim slojem ulja. Ako vam nijedna od ovih solucija ne zvuči kao nešto što vam odgovara, ne brinite se - proizvođači su se okušali i u nekim neortodoksnijim opcijama koje, naravno, dolaze s višom cijenom. Metalne tipke dodaju težinu, što može utjecati na osjetljivost prekidača, a one keramičke pružaju stvarno jedinstven osjećaj tipkanja, ali su osjetljive na lomove.