Može li retro tipkovnica biti cool? Testirali smo Epomaker RT65

Epomaker je oduvijek bio poznat kao proizvođač mehaničkih tipkovnica sa šarmantnim dizajnom i vrlo prihvatljivim cijenama, no ono što ih zbilja čini posebnima je to koliko su spremni eksperimentirati.

Konkretno, tipkovnica dolazi u dvije varijante boja , od kojih je prva vrlo 'šašavo' roza, a druga koristi retro futuristički stil s ugodnim kombiniranjem prljavobijele i terakota crvene u paketu koji bi, usudio bih se reći, bio ružan da nije toliko retro. To da je 'ružan' pišem s apsolutno najvećim mogućim respektom jer se kombinira moderan reducirani layout sa starinskom estetikom IBM-ovih membranskih čudovišta i dodaje nekoliko sitnica koje daju imidž gadgeta kao da je nastao krajem osamdesetih.

Naime koristi meni malo mrzak profil tipki zvan cherry, opremljena je joystickom umjesto čepićem za podešavanje glasnoće i ima mali ekran koji mi se čini kao da nema apsolutno nikakvu svrhu. No nakon malo nećkanja i skrolanja po specifikacijama, pronašao sam puno više stvari koje mi se sviđaju od onih koje mi smetaju.

S druge strane, čak i da ide u svim smjerovima, ne bi me previše impresionirao. Da, izgleda kao zanimljiva cool alternativa knobu za zvuk, no definitivno ga ne bih ubrojio među razloge zbog kojih bih na koncu kupio RT65.

Na desnom gornjem kutu tipkovnice nalazi se mali joystick te u osnovnim postavkama nudi pojačavanje i stišavanje glasnoće pomicanjem lijevo/desno te prebacivanje među pjesmama pomicanjem gore/dolje. Ako ga pritisnete tipkom Fn, možete ga koristiti kao miš, no problemčić je u tome što odvojeno prepoznaje osi X i Y, što u prijevodu znači da se ne može kretati dijagonalno.

Ekrančić i žedna baterija - ubitačan kombo

Druga stvar koja je tu, ali realno ničemu ne služi, ekrančić je na koji možete putem službenog Epomakerova softvera ubaciti sličice ili GIF-ove, a on prikazuje stvari poput stanja baterije, vrste konekcije i tako dalje. Radi se o simpatičnom dodatku koji se spaja na USB-C port, a otkrijete ga tako da otvorite pokrov za 2.4G i izvadite USB-A dongle. Problem je u tome što, nakon što to napravite, morate jako paziti gdje ste stavili poklopac i priključak jer ih je tada lakše izgubiti. Drugi problem je što to, upareno s retro futurističkom LED trakom i relativno slabom baterijom od 3000 mAh, isprazni tipkovnicu za manje od tri dana korištenja.