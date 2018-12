Tražite savršenu knjigu za božićni poklon? Pitajte Billa Gatesa

Tehno guru, filantrop i suosnivač Microsofta ovih dana uživa u mirovini, spašavanju svijeta od zaraznih bolesti i ponekoj knjizi. Evo koja književna djela iz 2018. Bill Gates smatra obaveznom lektirom

Druga preporučena knjiga je ' Army of None ' spisatelja Paula Scharrea. Riječ je o dubokoj raspravi o plusevima i minusima robotskog ratovanja. Sharre je veteran koji je američkoj vladi pomogao stvoriti pravilnik vezan uz autonomna oružja.

'Bad Blood' autora Johna Carreyroua Gatesa je uspio zaintrigirati zbog svoje iznimne složenosti. Knjiga prati događanja vezana uz uspon i pad korporacije Theranos. 'Prevare, korporativna intriga, priče s naslovnica, uništene obitelji i propast jedne od najvećih američkih farmaceutskih kompanija jednostavno su me iznenadile' komentira Gates.

'21 Lessons for the 21st Century' spisatelja Yuvala Noaha Hararija jedan je od 'klasika' koje Gates preporučuje svima. Microsoftov suosnivač već je dugo Haraijev fan - i to s dobrim razlogom. Dok su se prošle dvije knjige bavile budućnošću i prošlošću, ova se bavi sadašnjošću i izazovima modernog vremena.

'The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness' Andyja Puddicombea naslov je koji bi mladi Gates vjerojatno izbjegavao u širokom luku. Kako stvari stoje, godine donose određenu mudrost (barem u Gatesovom slučaju), kao i novootkrivenu znatiželju prema meditaciji.