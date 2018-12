Ovo se neki od najblesavijih i najuzaludnijih znanstvenih eksperimenata u posljednje vrijeme

Tko kaže da je već otkriveno manje više sve što se dalo otkriti. Ovi znanstvenici dokazali su da diploma može biti pokriće za svakakve gluposti

Medicinska literatura puna je primjera začudnih studija i bizarnih eksperimenata kakvi se danas zasigurno više nigdje ne bi tolerirali. Dovoljno je prisjetiti se rumunjskog forenzičara Nicolaea Minovicija koji je početkom 20. stoljeća odlučio provjeriti kakav je to osjećaj biti obješen. Pa se objesio, više puta. Svaki put preživio bi zahvaljujući asistentima koji bi ga u posljednji trenutak spustili na zemlju. No to ne znači da kojekakve sulude ideje i danas ne padaju na pamet raznim znanstvenicima širom svijeta. Evo nekih primjera koje je sakupio Live Science.

Nema seksa za alergične na brazilske oraščiće

Ljudi na različite načine reagiraju na spolne odnose no ovaj je definitivno jedan od najčudnijih. Naime, jedna je Britanka, alergična na brazilske oraščiće, dobila osip i počela se gušiti nakon seksa sa sretnim završetkom. Pokazalo se da je njezin partner tri sata prije spolnog čina pojeo zdjelicu voća u kojoj je bilo i pet brazilskih oraščića. On je znao da je njegova draga alergična pa se prije seksa okupao, oprao zube i očetkao nokte no 20-godišnja djevojka ipak je reagirala na oraščiće. Par nije koristio prezervative pa je otpala mogućnost reakcije na lateks. Testiranje na alergije prokazalo je pravog krivca. Liječnici su joj pod kožu ubrizgali malo sjemena četiri sata nakon što je njezin dečko pojeo brazilske oraščiće, na što je ona dobila alergijsku reakciju. Liječnici su iz toga zaključili da su simptomi izazvani prijenosom malih količina bjelačevina iz oraščića putem sjemena. Nebitno za znanost, ali par više nije zajedno.

Evo zašto čovjek može lupiti šakom, a majmun ne može