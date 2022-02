Tražite preokret karijeri? Pogledajte koje IT firme zapošljavaju ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa u IT sektoru

CloudSense , dokazana platforma za upravljanje trgovinom i pretplatnicima, izgrađena za velike ili složene tekuće usluge, zapošljava na radnom mjestu: Technical Consultant (m/ž) . Savršen kandidat/kinja brzo uči i spremno prihvaća nove tehnologije, jasno komunicira i posjeduje iskustvo u analizi i rješavanju složenih zahtjeva.Tvrtka ti nudi fleksibilno radno vrijeme, obuku i razvoj, dodatno zdravstveno osiguranje, sportske aktivnosti i članstvo u teretani te koješta drugo. U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 18. ožujka.

Shipshape je tvrtka osnovana 2014. godine usmjerena na razvoj softverskih rješenja prilagođenih potrebama klijenata i savjetovanju u IT tehnologijama. Povećanjem opsega posla i brojnim novougovorenim projektima stvorila se potreba za novom kolegicom ili kolegom, na radnom mjestu: Mid/Senior PHP Developer (m/ž). U njihovu timu atmosfera je radna, ali opuštena te svakome nudi mogućnost da istražuje, predlaže i tako razvija sebe kao pojedinca, ali i proizvode i platformu. Svoj životopis im pošalji do 4. ožujka. Njihova srca kucaju za digitalno, za raznolike projekte i strmu krivulju učenja. Kao dio IBM iX mreže, tvrtka ecx.io s tehnološkim partnerima radi na realizaciji digitalnih platformi za najrazličitije industrije, uvijek gledajući naprijed u budućnost. Pitaš se koji je najbolji dio te priče? Čvrsti timovi! Naime, kod njih stručnjaci za korisničko iskustvo, back-end i testiranje rade zajedno u scrum timovima i uče jedni od drugih. Želiš im se pridružiti? To možeš učiniti do 12. ožujka, prijavom na oglas za radno mjesto: Head of IT (m/ž).



EPTI je komercijalno vođena globalna tehnološka tvrtka s bogatim iskustvom u kreiranju velikih transportnih, financijskih, CRM te oglasno-tehnoloških rješenja. S ciljem osnaživanja postojećeg tima djelatnika, tvrtka je u potrazi za osobama koje će im se pridružiti na poziciji: Senior DevOps Engineer (m/ž). Njihova ponuda uključuje konkuretnu plaću, dinamično i ugodno radno okruženje, zanimljive i uzbudljive projekte te razne teambuliding aktivnosti. Oglas ostaje aktivan do 10. ožujka.