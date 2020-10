Tražite posao u IT-ju? Znamo što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled atraktivnih poslova u brzoširućem IT sektoru

Apis IT, najveći IT integrator i mjesto gdje se razvijaju najkompleksniji informatički sustavi u Republici Hrvatskoj, zbog proširenja poslovanja zapošljava Sistem inženjera (m/ž). Opis posla, između ostalog, podrazumijeva koordinaciju uvođenja novih sistemskih rješenja, provođenje sistemskih procedura i davanje prijedloga usmjerenih na poboljšanja u stručnom i organizacijskom području rada. Javi im se do 23. listopada.

Protech automation d.o.o. je tvrtka koju čini tim mladih, ali iskusnih inženjera automatizacije sa višegodišnjim iskustvom u projektiranju i puštanju u pogon kontrolnih sistema u raznim industrijama diljem svijeta. Kako bi osnažili svoj tim, u potrazi su za novim Inženjerom automatizacije (m/ž), a njihova ponuda uključuje rad na velikim internacionalnim projektima, konstantno napredovanje i dodatne edukacije te upoznavanje s novim tehnologijama. Oglas ostaje aktivan do 7. studenog.

Deegloo je tvrtka usmjerena ka razvoju kvalitetnog softvera za američko tržište. Kompanija većinom zapošljava mlade, talentirane ljude, a svoj tim sada žele osnažiti pojačanjem na poziciji: Business Development Manager (m/ž). Pridruži im se i postani dijelom tvrtke koja potiče osobni i profesionalni rast, njeguje razmjenu znanja i radnicima omogućuje fleksibilne uvjete rada uz budžet za edukaciju i treninge. Zvuči zanimljivo? Životopis im pošalji do 29. listopada.