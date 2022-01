Tražite posao u IT-ju? Nudi se plaća od 20.000 kuna, svaki treći petak slobodan...

Portal MojPosao objavljuje pregled aktualnih oglasa iz IT sektora

ForgeBIT Digital Agency dio je međunarodnog tehnološkog tržišta već 7 godina, stvarajući, razvijajući i unapređujući poslovanje s jednim jednostavnim motom: Pronađi način i učini to! Trenutno su u potrazi za pojačanjem na poziciji: Senior Java Developer (m/ž). Nude ti konkurentnu plaću (do 20 tisuća kuna neto), fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada na daljinu, brojne edukacije, veliki godišnji team building, besplatnu kavu/čaj i grickalice te koješta drugo. U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 22. siječnja.

Posjeduješ minimalno 2 godine iskustva sa C# .NET jezikom? Odlično se snalaziš u radu s Xamarinom? Engleski jezik imaš u 'malom prstu'? Ako su tvoji odgovori potvrdni, idealan si kandidat/kinja za radno mjesto: .NET Developer (m/ž) u tvrtki Serengeti. Nude ti izvrsnu ravnotežu između posla i privatnog života, rad na daljinu, osobni i profesionalni rast i razvoj, konkurentnu plaću te opuštenu i prijateljsku atmosferu. Javi im se do 21. siječnja.