Tražite posao u IT-ju? Evo što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam još jedan tjedni izbor najboljih poslova u brzorastućem IT sektoru. Pronađite svojeg favorita i javite im se već danas

Friendly Fire je hrvatska franšiza Esports Arena i gaming periferije, a Lapis d.o.o. je matično društvo koje je vlasnik brenda i davatelj franšize. Njihovo softversko rješenje Gamebay polagano postaje globalni standard u industriji zbog čega su, u kombinaciji s provjerenim konceptom poslovnica, na putu da postanu vodeća svjetska franšiza u svojoj branši, a s time i jedina hrvatska franšiza koja djeluje globalno. Tvrtka trenutno zapošljava Senior App Developera (m/ž) , a novom zaposleniku su spremni ponuditi plaću u rasponu od 10.000 do 20.000 kuna i bonuse na temelju ostvarenih rezultata. Prijavi se na oglas do 17.srpnja i postani dijelom njihova tima.

Komunikacija i organizacija su ti jače strane? Voliš dinamično okruženje? Onda je Significo grupa, jedna od predstavnica nove generacija poslovnih organizacija, pravo mjesto za tebe! Njihov moderni komunikacijski centar prepoznale su mnoge poznate korporacije s kojima ostvaruju izvrsne rezultate. Danas imaju više od 200 zaposlenika i toj brojci sada žele pridodati i jednog Voditelja odjela informatike (m/ž). Opis posla, između ostalog, uključuje: sudjelovanje u kreiranju poslovne strategije i politike IT odjela, izrađivanje plana razvoja informacijskih sustava, plana budžeta i aktivnosti odjela informatike te poticanje timskog rada i suradnje. Javi im se do 11.srpnja.



Enghouse Interactive je globalni lider u kreiranju rješenja koja maksimiziraju vrijednost svake interakcije koju kompanije odrade sa svojim klijentima. Njihova misija je stvoriti tehnologiju koja će kontaktne centre pretvoriti u izvor napretka svake tvrtke. Trenutno su u potrazi za osobom koja će spremno popuniti poziciju Software Developer C++/C# (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju, uz barem dvije godine radnog iskustva, imati i izvrsne C ++ i / ili C # implementacijske vještine te odlično poznavati engleski jezik u govoru i pismu. Ako si zainteresiran za posao, pošalji im svoj životopis do 10.srpnja.