Tražite posao u IT-ju? Evo što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni izbor oglasa za poslove u brzorastućem IT sektoru. Izaberite svojeg favorita i javite se već danas

Rimac Automobili je hrvatska kompanija za proizvodnju vrhunskih električnih vozila osnovana 2009. godine sa sjedištem u Svetoj Nedelji. Od trenutka kada su se predstavili javnosti i tržištu, slove za predvodnike tehnoloških promjena i inovacija u sektoru proizvodnje električnih automobila. Svoj ambiciozan i kvalitetan tim tvrtka želi obogatiti osobom za rad na poziciji ADAS Software Engineer (m/ž) . Nadaju se pronaći osobu koja će svojim predanim radom doprinijeti istraživanju i razvoju najnovijih ADAS funkcija. Oglas ostaje otvoren do 7.travnja .

Ekobit je tvrtka za razvoj softvera koja većinu prihoda ostvaruje izvozom (najviše u Njemačku, Švicarsku i Belgiju). Svjesni su da se IT svijet stalno i ubrzano mijenja te da tvrtke moraju poslovati u skladu s trendovima kako bi u njemu opstale. Trenutno traže IT-evce koji će pokriti dvije slobodne pozicije: Frontend developer – Cloud team (m/ž) i Frontend developer – BizDataX team (m/ž) . Kandidatima poručuju ‘’život nije fer, ali naše place jesu’’, i pritom nude rad u manjim uredima, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od doma. Prijave na oba oglasa primaju do 4.travnja .

Tvrtka za informatički inženjering IRATA ove godine slavi 30 godina uspješnog postojanja. Kako bi unaprijedili poslovanje svojih korisnika, najnovije tehnologije kombiniraju s velikim iskustvom, a kao svoju najveću prednost ističu pouzdanu korisničku podršku. Objavom oglasa za poziciju .Net Developer (m/ž), želja im je pronaći zaposlenika za timski razvoj programskih rješenja baziranih na .Net tehnologiji. Kandidati moraju biti odlično upoznati s osnovama programiranja i imati završen diplomski studij matematike, računarstva, informatike, strojarstva ili elektrotehnike, ili barem biti pred samim dovršetkom nekog od navedenih studija. Javiti im se možete do 8.travnja.

Kompanija AXIOM od 2002. godine implementacijom i održavanjem vlastitih softverskih rješenja osnažuje svoje klijente u obavljanju njihovog "core business-a". Tvrtka ima približno 250 stalnih klijenata, među kojima su najzastupljenija komunalna poduzeća, gradovi i općine. Ako se želite pridružiti njihovu timu, i to na poziciji Software Developer (m/ž) koja uključuje radne zadatke poput dizajniranja softwera za različite platforme, pošaljite im životopis I motivacijsko pismo do 4.travnja.

Angažmanom troje novih zaposlenika, na pozicijama Oracle Developer (m/ž), Backend Legacy Developer (m/ž) i Frontend Developer (m/ž), svoje poslovanje želi unaprijediti TIS Grupa. Osnovana 1989.godine, tvrtka se u proteklih trideset godina profilirala kao snažan akter u IT sektoru s prepoznatljivom ponudom inovativnih poslovnih rješenja. U potrazi su za stručnim i motiviranim suradnicima koji se žele pridružiti odličnoj TIS-ovoj ekipi na izazovnim projektima digitalnog transformiranja core business IT rješenja! Na oglase se možete javiti do 10. Travnja.