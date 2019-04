Provjerite lokaciju laptopa uz ove trikove

Bez obzira koristite li Windowse ili MacOS, otkrivanje lokacije laptopa je iznimno lako. Evo kako to možete učiniti gdje bili

Microsoft je u Windowse 10 ugradio aplikaciju Find My Device popoću kojeg možete pronaći svoj laptop. Uključite ju kako biste se osigurali od lopova i zaborava.

Prvo morate otići u postavke preko izbornika Update & Security koji se nalazi u meniju postavki odnosno Settings. Uđite u Start meni i upišite Settings pa nakon toga kliknite na opciju Settings. Kada uđete u izbornik, potražite stavku nadogradnje i sigurnost odnosno Update & Security.

Na bočnom izborniku pronađite opciju Pronađi moj uređaj odnosno Find My Device. Nakon što na nju kliknete, potražite zaglavlje koje kaže Find My Device is te provjerite je li upaljen ili ugašen. Ukoliko je isključen, obavezno ga uključite. Kad odlučite tražiti laptop prijavite se na stranicu za Microsoft profil i na desnoj strani birajte opciju 'Pronađi moj uređaj'. Kliknite na nju kako biste počeli tražiti laptop. Microsoft će vam na karti pokazati točnu lokaciju vašeg uređaja i vrijeme kada je tamo bilo.