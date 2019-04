Facebook uvodi promjene na News Feed, pogledajte što ćemo sve moći

Moći ćemo u većoj mjeri određivati što želimo vidjeti na News Feedu, kao i dobiti bolji uvid u to što oglašivači rade s našim podacima

Nova značajka Why am I seeing this post? trebala bi nam pomoći u boljem razumijevanju sadržaja prikazanom na našem News Feedu, a koji pristiže od naših kontakata te stranica i grupa koje pratimo.

Uz to ćemo moći i u većoj mjeri određivati što će biti prikazano u News Feedu. U Facebooku kažu kako su po prvi put ugradili informacije o tome kako rangiranje u sklopu News Feeda funkcionira izravno u aplikaciju.