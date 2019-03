Tražite posao? Ovo su IT tvrtke koje zapošljavaju ovog tjedna

MojPosao donosi kratki pregled oglasa na koje se možete prijaviti već danas. Izaberite svojeg favorita, kliknite na oglas i pokažite im što znate

Optima Telekom pokreće IT transformaciju s ciljem kreiranja novih digitalnih servisa i unapređenja postojećih sustava. Zapošljavaju više senior i junior IT kolega spremnih raditi u dinamičnoj okolini etablirane telekom kompanije. Kandidate očekuje sudjelovanje u projektnim timovima zajedno sa stručnjacima iz marketinga, financijskih i tehničkih područja na specificiranju novih usluga i poslovnih procesa. Oglas je aktivan do 20. ožujka.

Deegloo je brzorastuća tvrtka za računalno programiranje koja razvija različite servise temeljene na umjetnoj inteligenciji i velikim podacima. Trenutno zapošljavaju na nekoliko pozicija: Java Inženjer, Q&A inženjer, Digital designer i HR manager. Oglasi su aktivni do 20. ožujka.

Soar je razvojna tvrtka usmjerena na igre i sustave za casino. Misija tvrtke je pružiti vrhunsku zabavu koristeći najnoviju tehnologiju i originalni dizajn. Trenutno zapošljavaju .NET Developera s minimalno dvije godine radnog iskustva. Rok prijave na oglas je 22. ožujka.