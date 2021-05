Tražite dobru igru za vikend? Ugrabite Idle Champions of the Forgotten Realms potpuno besplatno

Epic Games Store nastavlja nuditi besplatne igre, a ovog tjedna na red je došla jednostavna 'Idle' igra smještena u svijet Dungeons and Dragonsa

Epic Games Store ovog vikenda nudi igru za ljubitelje fantastike i 'Idle' žanra. Idle Champions of the Forgotten Realms smješten je u živopisno okružje RPG-a Dungeons & Dragons, a stavlja vas u čizme vođe skupine avanturista u borbi protiv hordi nemilih čudovišta.

Idle Champions of The Forgotten Realms bit će besplatan do idućeg četvrtka, a nakon toga će na njegovo mjesto doći 3D igra preživljavanja Pine.