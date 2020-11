Imamo popis: Evo koje će igre biti dostupne za Playstation 5 i Xbox X / S

Dvije će nove konzole biti jedinstvene po tome što će moći na njima igrati sve igre koje trenutno imate (u fizičkom ili digitalnom formatu)

Nove igraće konzole obično dolaze s nekoliko novih naslova računalnih igara. Većina pristigne kasnije, nakon što razvojni programeri u punoj mjeri iskoriste prednosti koje novi hardver nudi.

Tek je nekoliko takvih naslova - Tetris za Game Boy, Halo za izvorni Xbox i Legend of Zelda: Breath of the Wild za Switch, na primjer - steklo titulu igre zbog koje je i platforma profitirala.