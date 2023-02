Tražite dobre kooperativne videoigre za više igrača? Zaigrajte ove proslavljene uspješnice

Od napetog horora Left 4 Deada do hektične avanture na udaljenom asteroidu Deep Rock Galactica, ovo su neki od najboljih kooperativnih FPS naslova na tržištu

Kooperativne igre su oduvijek imale specijalno mjesto u našim srcima. Radi se o igrama u kojima, kao što i ime žanra implicira, igrači ne rade jedni protiv drugih nego zajedno, pokušavajući savladati izazove za koje trebaju jedan drugog. Brojne su igre na sve moguće načine pokušale ponovno izmisliti žanr, dodati nove mehanike, no kao što to obično ide, nekoliko ih zbilja uspije, dok ostale proguta zaborav. Ovo su četiri igre za više igrača koje nećete zažaliti ako zaigrate.

Trik kod Deep Rock Galactica distinktivni su stilovi svake od četiri klase koje se, zavisno o vama, daju modificirati različitim vještinama, hrpom modularnog oružja te, što je najbitnije, tonom kozmetičkih predmeta. Deep Rock Galactic jedna je od rijetkih igara koje očito poštuju svoje igrače te neprestano nude nov sadržaj. Nakon preko sto sati u igri s ponosnom možemo reći da se igru isplati kupiti na Steamovim popustima, a ko vam to ne pođe za rukom, startna cijena od 30 eura zbilja nije puno, s obzirom da za taj iznos dobijete potencijalno beskonačnu količinu zabave.

Vermintide 2

Tvorci igre, FatShark, nedavno su izbacili futurističku verziju igre smještenu u svijet Warhammera 40.000 , no prema dosadašnjim dojmovima, do njezinog ćemo sazrijevanja morati pričekati jako puno. Kad je autori napokon dovedu u red i isporuče sve što su obećavali prije igrinog izlaska, gejmera koji će je igrati možda ni neće biti.

Dark and Darker

Ako ste na YouTubeu pokazali najmanji interes za videoigre, sigurni smo da ste naišli na videe o Dark and Darkeru. Dark and Darker je dungeon crawler koji je izgmizao niotkud i u nekoliko otvorenih beta dosegao neviđenu popularnost među streamerima. Riječ je o kooperativnoj varjanti extraction-shootera u maniri Escape from Tarkov - igri iz prvog lica u kojoj vi ili tim ulazite u tamnicu koja se konstantno ispunja smrtonosnom tminom, a cilj vam je sakupiti čim više blaga, pronaći portal, otvoriti ga i pobjeći.



Igra na prvi pogled izgleda kao da je napravljena u Unityju tijekom vikend game jama, no sve njezine mehanike, uključujući apsurdnu količinu raštimanosti, dodaju apsolutnom šarmu (autori se nisu ni potrudili napraviti konkretni foršpan, nego su složili proverbijalni animirani Powerpoint u kojem opisuju igrine mehanike).



Ako igru možete preuzeti i zaigrati (zato jer je u vrijeme pisanja ovog članka besplatna), predlažemo da to učinite čim prije. Nećete zažaliti.