[VIDEO] Godina u znaku gejminga: Ovo su najveće igre koje ćemo zaigrati u 2023.

Od avantura u svemiru koje donosi Starfield do novog nastavka ikoničkog Diabla, ovo su igre koje će uz malo sreće obilježiti 2023.

2023. će, sudeći prema broju hit igara odgođenih u 2022., biti jako zanimljiva godina za videoigre. Na horizontu su neki naslovi koji će velikim izdavačima u džepove utrpati neviđene milijune, dok će gejmeri doći na svoje zbog prilično velikog izbora među naslovima.

Nova bi godina mogla donijeti rekordan broj naslova premda je, kao i u slučaju 2022., neminovno da ćemo bar dio iščekivanih igara vidjeti tek iduće.

Što se trendova u gejmingu tiče, njih je dosta teško predvidjeti, no jedna je stvar sigurna, a to je da će se E3 vratiti sredinom lipnja te nam pružiti bolje razumijevanje onog što očekivati od gejming industrije tijekom drugog dijela godine i nadalje.

Također nas čega puno gejming adaptacija za TV i film. U siječnju ćemo vidjeti dugo iščekivanu seriju HBO-a The Last of Us, adaptaciju ikoničkog naslova Naughty Doga. U ožujku će izaći biografska drama Tetris koja se bavi pravnom bitkom za prava jedne od najranijih super-igara. U travnju će stići animirani Super Mario Bros, dok će ekranizaciju Gran Turisma raditi Neil Blomkamp.

Na koncu, najviše se od svega radujemo igrama koje će nam pružiti sate digitalne zabave te izazvati naše vještine, kreativnost i empatiju.