Traže se IT stručnjaci - bacite pogled na ovotjednu ponudu poslova

U suradnji sa portalom MojPosao donosimo vam izbor najboljih oglasa za radna mjesta u brzorastućem IT sektoru. Evo što se nudi ovog tjedna

Serengeti je međunarodna tvrtka za nearshoring i outsourcing usluga razvoja softvera. Trenutno su u potrazi za iskusnim .NET i Java programerom (m/ž) za rad na ambicioznim projektima razvoja softvera. Uvjeti za zaposlenje uključuju barem 2 godine programerskog iskustva u Javi ili .NET C# programskom jeziku i dobro poznavanje svih slojeva razvoja poslovnih aplikacija (GUI, poslovna logika, baza podataka). Oglas ostaje aktivan do 3.srpnja.

Želiš li raditi s probranim timom vrhunskih stručnjaka u području primjene tehnologije u financijskom sektoru? Želiš li postati dijelom dinamične tvrtke koja se brzo prilagođava zahtjevima tržišta i koja istražuje i primjenjuje najnovija tehnološka rješenja? Prihvati izazov i zaposli se kao .NET Developer (m/ž) u IT kompaniji Koios . Novom zaposleniku nude odličnu radnu atmosferu, stabilnost i fleksibilnost rada i niz beneficija. Na oglas se možeš prijaviti do 8.srpnja.

Oni su tehnološke zvijezde u usponu i inovatori koji su stvorili prvu pametnu klupu u Europi, zbog čega su ovjenčani brojnim domaćim i međunarodnim nagradama. Njihovi proizvodi obišli su cijeli svijet i Hrvatsku upisali na kartu proizvođača 'Smart city' opreme, a sve to su postigli unazad 5 godina, iz Solina. Oni su Include , vodeći svjetski proizvođač solarnih klupa. Tvrtka zapošljava Backend Developera (m/ž) , rijetku, posebnu vrstu u svijetu IT-a, koju je danas teško pronaći. Ako si ti pripadnik te cijenjene vrste stručnjaka, javi im se do 2.srpnja.

Otis je najveći svjetski proizvođač dizala, pokretnih stepenica i traka s više od 150 godina tradicije i visokim standardima u području kvalitete, sigurnosti i zaštite okoliša. Tvrtka zapošljava motiviranu, ambicioznu i odgovornu osobu na poziciji : Koordinator IT projekata (m/ž) . Opis posla uključuje koordinaciju poslova pripreme, planiranja, poslovne analize informacijskih sustava vezano uz projekt digitalizacije, provjeru kvalitete i analizu rizika projekata. Ako si zainteresiran, svoj životopis im pošalji do 9.srpnja.

EXCEL Computers je tvrtka osnovana 1992. godine, koja se bavi prodajom i implementacijom kompletnih ERP / IT poslovnih rješenja (poslovni program Pantheon) na području HR i BiH. Prepoznati su kao najveći Pantheon implementacijski tim u HR. Odlikuje ih kontinuiran rast prihoda i širenje tržišta, briga za zaposlenike i odlična atmosfera unutar tvrtke. Kako bi osnažili svoj tim, zapošljavaju Sistem administratora (m/ž) u Osijeku. Opis posla uključuje rad na instalaciji IT infrastrukture i sistemskog dijela Pantheona. Možeš im se javiti do 5.srpnja.