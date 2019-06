NASA je otkrila još metana na Marsu - jesu li to znakovi života?

Rover Curiosity zabilježio je porast koncentracije plina usko vezanog uz brojne organske spojeve, povukavši po tko zna koji put brojne pretpostavke o tamošnjem postojanju života

Premda ideja života na Marsu predstavlja vrlo zanimljivu temu za brojne rasprave, valja uzeti u obzir nekoliko okolnosti koji bi možda mogle ublažiti entuzijazam brojnih ksenobiologa. Mars, naime, cijelo vrijeme ispušta metan, i to u različitim koncentracijama tijekom različitih godišnjih doba. Premda metan zbilja može nastati zahvaljujući živim organizmima, on može nastati iz samog tla koje, kada smo zadnji put provjerili, ne spada među žive organizme.

Robotsko vozilo Curiosity već je sedam godina na Marsu, no ono na što je nedavno naišao zaintrigiralo je brojne znanstvenike i hordu znatiželjnika. Otkrio je, naime, do sad najveću koncentraciju metana na Crvenom planetu - čak tri puta više nego ikad snimljeno, zagolicavši maštu svih koji ovaj organiski plin usko povezuju sa mikroorganizmima.

Prije nego što svi krenemo u lov na vanzemaljce, važno je napomenuti da je potrebno obaviti još nekoliko testiranja, a dodatni je problem što Curiosity nema adekvatnu opremu za otkrivanje podrijetla samog plina - on je samo detektirao njegovu neobično visoku koncentraciju, piše Cnet .

'Postoji nekoliko različitih teorija kojima bismo objasnili povećanje koncentracije bioloških i nebioloških mehanizama' rekao je Jonti Horner, profesor astrofizike na Sveučilištu u Južnom Queenslandu u Australiji.

Novi pokusi

Curiosity sada mora obaviti jedan dodatni zadatak, a to je sakupiti informacije o izvoru plina' kažu iz NASA-e. Agencija tvrdi da ovi neobični porasti u koncentraciji plina nisu novo otkriće, no problem je što do danas nismo uspjeli otkriti koji je njihov uzrok. Rezultati ovih pokusa mogli bi nam pružiti dodatne informacije, s time da Times tvrdi da bi rezultate mogli dobiti tijekom ovog tjedna.