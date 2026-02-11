Velika Britanija nakon 400 godina vraća dabrove u prirodu radi zaštite rijeka i bioraznolikosti

Dabrovi su pušteni na području imanja Holnicote, kojim upravlja organizacija National Trust u nacionalnom parku Exmoor. Na jednoj lokaciji u prirodu je vraćena majka s troje mladunaca dok je na drugoj pušten par euroazijskih dabrova, piše Sky News.

Ovo je drugi put da je National Trust dobio dozvolu organizacije Natural England za puštanje dabrova u divljinu, a prvi takav slučaj proveden je prošle godine na imanju Purbeck u Dorsetu. Dabrovi su još 2020. godine pušteni na Holnicoteu, ali tada unutar ograđenog područja u sklopu pokusnog programa reintrodukcije.

Voditelj projekta u National Trustu Ben Eardley opisao je novo puštanje kao važan korak u obnovi prirode na velikom području Somerseta. 'Ovo je iznimno uzbudljiv trenutak i dio je naših planova za obnovu velikih dijelova ruralnog krajolika i močvarnih područja kako bismo potaknuli obnovu prirode', rekao je Eardley.

Dodao je da su dabrovi 'izvanredni saveznici' u obnovi ekosustava jer imaju ključnu ulogu u usporavanju protoka vode, stvaranju i održavanju močvarnih staništa, smanjenju erozije tla te poboljšanju kvalitete vode. 'Na imanju će imati priliku razviti vlastite teritorije, graditi brane, stvarati jezerca i obogatiti krajolik na način koji mogu samo dabrovi', naglasio je.

Povratak vrste nakon stoljeća nestanka

Povratak dabrova u prirodu odvija se gotovo godinu dana nakon što je britanska vlada službeno odobrila njihovo ponovno naseljavanje u divljinu, nakon dugotrajnih rasprava o ekološkim i gospodarskim posljedicama. Dabrovi su u Britaniji istrijebljeni prije više od 400 godina zbog intenzivnog lova radi krzna, mesa i žlijezda koje su se koristile u medicinske i parfemske svrhe.

Posljednjih godina ponovno su se pojavili u britanskim rijekama, dijelom zbog bijega iz ograđenih područja, a dijelom zbog nezakonitog puštanja u prirodu. Godine 2022. dobili su i zakonsku zaštitu.

Zaštitari prirode već dugo zagovaraju povratak dabrova, ističući njihovu važnu ulogu u povećanju bioraznolikosti i prirodnoj regulaciji vodnih sustava. Međutim dio poljoprivrednika i lokalnih zajednica izražava zabrinutost zbog mogućeg povećanja rizika od poplava te štete na poljoprivrednim kulturama, poput kukuruza i vrbe, a koja se koristi za izradu palica za kriket.

Britanska ministrica prirode Mary Creagh, koja je prisustvovala puštanju dabrova u Somerset, naglasila je njihovu važnost za okoliš. 'Velika je čast svjedočiti povratku dabrova u Somerset. Ove izvanredne životinje značajno doprinose bioraznolikosti, smanjuju rizik od poplava i poboljšavaju kvalitetu vode u našim rijekama', poručila je.