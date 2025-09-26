Tko o čemu, X o zabrani: 'To ugrožava slobodu izražavanja, zabrinuti smo za prava djece'

Nove regulative u Australiji od 10. prosinca zabranjuju mlađima od 16 godina da otvaraju račune na mrežama poput X-a, Reddita i YouTubea
Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, zatražila je odgodu provedbe australske zabrane korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina. U podnesku parlamentarnom istražnom odboru tvrtka je istaknula 'veliku zabrinutost' u vezi sa zakonitošću te politike, opisujući je kao 'penalizirajuću'.
Nova pravila, koja bi trebala stupiti na snagu 10. prosinca, predviđaju da maloljetnici mlađi od 16 godina neće moći otvarati račune na društvenim mrežama poput X-a, Reddita, YouTubea ili čak pojedinih aplikacija za igre i upoznavanje. Povjerenica za e-sigurnost Julie Inman Grant već je poslala dopise više od desetak kompanija tražeći da se izjasne planiraju li i kako provesti zabranu.
X je u svom podnesku naveo da bi obveze za usklađivanje trebale započeti tek šest mjeseci nakon objave regulatornih smjernica, uz dodatno prijelazno razdoblje. Premda Grant najavljuje da se prvih dana neće provoditi stroge sankcije, zakon joj omogućuje traženje kazni do 50 milijuna dolara za nepoštivanje propisa.
Prema podacima kompanije, manje od jedan posto australskih korisnika X-a mlađe je od 16 godina. Ipak, platforma tvrdi da zabrana otvara brojna pitanja, uključujući moguću nespojivost s međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, poput Konvencije UN-a o pravima djeteta i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
'Posebno nas brine negativan utjecaj koji bi minimalna dobna granica mogla imati na prava djece i mladih na slobodu izražavanja i pristup informacijama', stoji u prigovoru.
X upozorava da bi zabrana mogla imati suprotan učinak od namjeravanog; mladi bi mogli migrirati na manje regulirane ili potpuno neregulirane platforme, izložene većim rizicima od govora mržnje, privatnih povreda ili nefiltriranog sadržaja. Također se navodi da zabrana ne može spriječiti maloljetnike da koriste virtualne privatne mreže (VPN), osim ako se ne uvedu invazivnije mjere.
Dodatna je kritika usmjerena na nejasno definiranje obuhvata zakona, što, prema X-u, otvara mogućnost 'regulatorne zloupotrebe' i stvara 'kazneni režim' u kojem društvene mreže snose svu odgovornost za online aktivnosti mladih. Tvrtka predlaže da se sustavi za provjeru dobi implementiraju na razini pametnih telefona, a ne pojedinih platformi. Ovaj je prijedlog podržala još jedna firma poznata po poštivanju zakona - Meta.
Australski premijer Anthony Albanese i ministrica komunikacija Anika Wells u New Yorku su na sjednici UN-a pozvali druge države da slijede njihov primjer. Wells je ranije ovog mjeseca izjavila da platforme 'nemaju opravdanja za to da ne budu spremne' za provedbu novih pravila, piše Guardian.