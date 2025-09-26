Tko o čemu, X o zabrani: 'To ugrožava slobodu izražavanja, zabrinuti smo za prava djece'

Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, zatražila je odgodu provedbe australske zabrane korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina. U podnesku parlamentarnom istražnom odboru tvrtka je istaknula 'veliku zabrinutost' u vezi sa zakonitošću te politike, opisujući je kao 'penalizirajuću'.

Nova pravila, koja bi trebala stupiti na snagu 10. prosinca, predviđaju da maloljetnici mlađi od 16 godina neće moći otvarati račune na društvenim mrežama poput X-a, Reddita, YouTubea ili čak pojedinih aplikacija za igre i upoznavanje. Povjerenica za e-sigurnost Julie Inman Grant već je poslala dopise više od desetak kompanija tražeći da se izjasne planiraju li i kako provesti zabranu.

X je u svom podnesku naveo da bi obveze za usklađivanje trebale započeti tek šest mjeseci nakon objave regulatornih smjernica, uz dodatno prijelazno razdoblje. Premda Grant najavljuje da se prvih dana neće provoditi stroge sankcije, zakon joj omogućuje traženje kazni do 50 milijuna dolara za nepoštivanje propisa.

Prema podacima kompanije, manje od jedan posto australskih korisnika X-a mlađe je od 16 godina. Ipak, platforma tvrdi da zabrana otvara brojna pitanja, uključujući moguću nespojivost s međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, poput Konvencije UN-a o pravima djeteta i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.