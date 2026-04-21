Kraj jedne ere: Tim Cook se u emotivnom pismu 'oprostio' od Applea

Cookov odlazak označava kraj jedne ere u Appleu, tijekom koje je kompanija učvrstila svoju globalnu dominaciju i tržišnu vrijednost, ali i ulazak u novu fazu pod vodstvom inženjera koji će morati odgovoriti na izazove umjetne inteligencije i potrage za sljedećim velikim proizvodom.

Emotivno pismo

U emotivnoj poruci, objavljenoj na Appleovim stranicama, Cook se posebno osvrnuo na odnos s korisnicima, istaknuvši da je godinama svako jutro započinjao čitanjem njihovih e-mailova.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

'Posljednjih 15 godina gotovo sam svako jutro započinjao na isti način. Otvorio bih e-mail i čitao poruke koje sam dan ranije primio od Appleovih korisnika iz cijelog svijeta.

Dijelili ste sa mnom male dijelove svojih života i govorili mi ono što želite da znam o tome kako je Apple utjecao na vas. O trenutku u kojem je vašu majku spasio njezin Apple Watch. O savršenom selfiju koji ste snimili na vrhu planine, za koju se činilo da ju je nemoguće osvojiti. Zahvaljivali ste mi na načinima na koje je Mac promijenio ono što možete raditi na poslu, a ponekad ste me i s pravom kritizirali jer nešto što vam je važno ne radi kako bi trebalo.

U svakoj od tih poruka osjećam otkucaje naše zajedničke ljudskosti. Osjećam sve snažniju obavezu da radim više i idem dalje. No iznad svega osjećam zahvalnost koju ne mogu opisati riječima – da sam imao priliku biti osoba s druge strane tih poruka, voditi kompaniju koja potiče maštu i obogaćuje živote na tako duboke načine da ih je teško opisati. Kakva je to čast i privilegija bila.

Danas smo objavili da činim sljedeći korak na svom putu u Appleu. Nadolazećih mjeseci prelazit ću u novu ulogu – u rujnu napuštam poziciju izvršnog direktora i preuzimam ulogu izvršnog predsjednika Applea. Na mjesto za koje u srcu znam da je najbolji posao na svijetu dolazi nova osoba. To je John Ternus, briljantan inženjer i mislilac koji je posljednjih 25 godina stvarao proizvode što ih naši korisnici toliko vole, opsjednut svakim detaljem i usmjeren na svaki mogući način da ono što radimo učini boljim, hrabrijim, ljepšim i smislenijim. On je savršena osoba za ovaj posao.

Johnu je duboko stalo do toga tko smo u Appleu, što radimo i do koga dolazimo, a ima i srce i karakter da vodi s iznimnim integritetom. Neizmjerno sam ponosan na to što ga mogu nazvati sljedećim izvršnim direktorom Applea. Ova će kompanija pod njegovim vodstvom dosegnuti nevjerojatne visine, a njegov ćete utjecaj osjetiti u svakom trenutku oduševljenja i otkrića koji će proizaći iz budućih proizvoda i usluga. Jedva čekam da ga upoznate kao što sam ga ja upoznao.

Ovo nije zbogom. No u ovom trenutku tranzicije želio sam iskoristiti priliku i reći hvala. Ne u ime kompanije, iako u njoj postoji neiscrpna zahvalnost vama, već jednostavno u svoje ime. Tim. Kao osoba koja je odrasla u ruralnom okruženju, u nekom drugom vremenu, i koja je, u ovim gotovo nestvarnim trenucima, imala priliku biti izvršni direktor najveće kompanije na svijetu.

Hvala vam na povjerenju i dobroti koju ste mi iskazali. Hvala vam što ste me pozdravljali na ulici i u našim trgovinama. Hvala vam što ste slavili sa mnom kada smo predstavljali nove proizvode i usluge. I najviše od svega, hvala vam što ste vjerovali u mene da vodim kompaniju koja je uvijek vas stavljala u središte svega što radi. Svakog dana ustajemo s mišlju kako vaš život učiniti barem malo boljim. A vi ste svaki moj dan učinili najboljim kakav sam mogao poželjeti.

Hvala.'