Kraj jedne ere: Tim Cook se u emotivnom pismu 'oprostio' od Applea

Tim Cook povlači se s mjesta izvršnog direktora Applea nakon 15 godina. Objavio je na službenoj Appleovoj web stranici 'oproštajno' pismo, najavivši da 1. rujna napušta funkciju izvršnog direktora i preuzima ulogu izvršnog predsjednika tvrtke. Njegov nasljednik bit će dugogodišnji šef hardvera John Ternus
Cookov odlazak označava kraj jedne ere u Appleu, tijekom koje je kompanija učvrstila svoju globalnu dominaciju i tržišnu vrijednost, ali i ulazak u novu fazu pod vodstvom inženjera koji će morati odgovoriti na izazove umjetne inteligencije i potrage za sljedećim velikim proizvodom.
Emotivno pismo
U emotivnoj poruci, objavljenoj na Appleovim stranicama, Cook se posebno osvrnuo na odnos s korisnicima, istaknuvši da je godinama svako jutro započinjao čitanjem njihovih e-mailova.
Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:
'Posljednjih 15 godina gotovo sam svako jutro započinjao na isti način. Otvorio bih e-mail i čitao poruke koje sam dan ranije primio od Appleovih korisnika iz cijelog svijeta.
Dijelili ste sa mnom male dijelove svojih života i govorili mi ono što želite da znam o tome kako je Apple utjecao na vas. O trenutku u kojem je vašu majku spasio njezin Apple Watch. O savršenom selfiju koji ste snimili na vrhu planine, za koju se činilo da ju je nemoguće osvojiti. Zahvaljivali ste mi na načinima na koje je Mac promijenio ono što možete raditi na poslu, a ponekad ste me i s pravom kritizirali jer nešto što vam je važno ne radi kako bi trebalo.
U svakoj od tih poruka osjećam otkucaje naše zajedničke ljudskosti. Osjećam sve snažniju obavezu da radim više i idem dalje. No iznad svega osjećam zahvalnost koju ne mogu opisati riječima – da sam imao priliku biti osoba s druge strane tih poruka, voditi kompaniju koja potiče maštu i obogaćuje živote na tako duboke načine da ih je teško opisati. Kakva je to čast i privilegija bila.
Danas smo objavili da činim sljedeći korak na svom putu u Appleu. Nadolazećih mjeseci prelazit ću u novu ulogu – u rujnu napuštam poziciju izvršnog direktora i preuzimam ulogu izvršnog predsjednika Applea. Na mjesto za koje u srcu znam da je najbolji posao na svijetu dolazi nova osoba. To je John Ternus, briljantan inženjer i mislilac koji je posljednjih 25 godina stvarao proizvode što ih naši korisnici toliko vole, opsjednut svakim detaljem i usmjeren na svaki mogući način da ono što radimo učini boljim, hrabrijim, ljepšim i smislenijim. On je savršena osoba za ovaj posao.
Johnu je duboko stalo do toga tko smo u Appleu, što radimo i do koga dolazimo, a ima i srce i karakter da vodi s iznimnim integritetom. Neizmjerno sam ponosan na to što ga mogu nazvati sljedećim izvršnim direktorom Applea. Ova će kompanija pod njegovim vodstvom dosegnuti nevjerojatne visine, a njegov ćete utjecaj osjetiti u svakom trenutku oduševljenja i otkrića koji će proizaći iz budućih proizvoda i usluga. Jedva čekam da ga upoznate kao što sam ga ja upoznao.
Ovo nije zbogom. No u ovom trenutku tranzicije želio sam iskoristiti priliku i reći hvala. Ne u ime kompanije, iako u njoj postoji neiscrpna zahvalnost vama, već jednostavno u svoje ime. Tim. Kao osoba koja je odrasla u ruralnom okruženju, u nekom drugom vremenu, i koja je, u ovim gotovo nestvarnim trenucima, imala priliku biti izvršni direktor najveće kompanije na svijetu.
Hvala vam na povjerenju i dobroti koju ste mi iskazali. Hvala vam što ste me pozdravljali na ulici i u našim trgovinama. Hvala vam što ste slavili sa mnom kada smo predstavljali nove proizvode i usluge. I najviše od svega, hvala vam što ste vjerovali u mene da vodim kompaniju koja je uvijek vas stavljala u središte svega što radi. Svakog dana ustajemo s mišlju kako vaš život učiniti barem malo boljim. A vi ste svaki moj dan učinili najboljim kakav sam mogao poželjeti.
Hvala.'
Nova era za Apple
Odlazak Tima Cooka s čela Applea nakon 15 godina potaknuo je lavinu reakcija u tehnološkom i poslovnom svijetu. Dok kompaniju preuzima John Ternus, analitičari, investitori i tehnološki lideri pokušavaju sažeti što Cook zapravo ostavlja iza sebe i kakva budućnost čeka Apple.
Cook je preuzeo kompaniju 2011., nakon smrti Stevea Jobsa, kada su mnogi sumnjali može li operativni direktor zamijeniti vizionara. Gotovo 15 godina kasnije brojke su impresivne: Apple je postao prva kompanija vrijedna trilijun dolara, a dionica joj je u njegovu mandatu porasla za više od 2000 posto.
Među najglasnijim pohvalama ističe se ona Sama Altmana (OpenAI), koji je Cooka nazvao 'legendom'. 'Zahvalan sam za sve što je učinio za Apple', poručio je. Slično kaže i Ben Bajarin (Creative Strategies). 'Njegov posao nije bio samo razviti Apple nakon Jobsa, nego očuvati identitet, vrijednosti i kulturu kompanije u potpuno drugačijoj eri', napisao je.
Ta dimenzija – stabilnost i kontinuitet – često se ističe kao ključ Cookova doprinosa. Apple pod njegovim vodstvom nije izgubio svoj DNK, već ga je prilagodio globalnom tržištu i masovnoj proizvodnji, piše Business Insider.
Operativni genij, ali bez velikih iskoraka?
Dio ljudi vidi Cooka prije svega kao majstora operacija. Andrés Avila Páez to je sažeo ovako: 'Steve Jobs je imao ideju i stvorio iPhone. Tim Cook je 'razvio' stroj koji ga proizvodi 200 milijuna puta godišnje bez greške.'
I Anthony Pompliano podsjeća na financijski aspekt: 'Nadzirao je rast dionice od više od 2000 posto.' Slično ističe i Michael Antonelli te taj rast naziva 'nevjerojatnim upravljanjem' i dodaje da je Cook 'vjerojatno više običnih ljudi pretvorio u milijunaše nego 99 posto CEO-ova'.
No upravo u toj operativnoj snazi neki vide i ograničenje. Kritičari godinama tvrde da Apple pod Cookom nije donio 'sljedeći iPhone', odnosno proizvod koji bi redefinirao industriju. Među kritičnijim glasovima je Robert Reich, podsjećajući na Cookove političke poteze, uključujući donaciju inauguraciji Donalda Trumpa. 'Dodvoravao se Trumpu dok je Apple lobirao za izuzeća od carina', napisao je Reich.
Dolazak Johna Ternusa mnogi vide kao nastavak kontinuiteta. Patrick Moorhead opisuje ga kao 'kandidata kontinuiteta', a ne 'vizionara sklonog riziku'. 'Tržište može očekivati operativnu disciplinu, upravljanje maržama i postupne iteracije proizvoda', rekao je Moorhead, sugerirajući da Apple zasad neće naglo skretati prema agresivnim AI strategijama.
Ipak, dio industrije priželjkuje promjene. Sawyer Merritt smatra da bi upravo Ternus, kao inženjer, mogao donijeti zaokret koji treba Appleu. 'Nitko ne može osporiti da je Cook bio sjajan operativac, ali Apple sada mora nadoknaditi zaostatak u umjetnoj inteligenciji', poručio je.
Kao novi CEO, Ternus preuzima vodstvo u razdoblju značajnih tehnoloških i tržišnih promjena. Među ključnim izazovima ističe se potreba da Apple ojača svoju poziciju u području umjetne inteligencije, gdje konkurenti ubrzano napreduju. Također će morati definirati budućnost uređaja kao što je Vision Pro i sličnih nosivih tehnologija te održati ravnotežu između inovacija i stabilnog poslovanja koje Apple čini jednom od najvrjednijih kompanija na svijetu.
Dakle možda najveći izazov za Ternusa bit će kako integrirati AI u iPhone – najuspješniji potrošački proizvod u povijesti – i u ostatak Appleove ponude. Ranije ove godine kompanija je sklopila sporazum s dugogodišnjim konkurentom u području pametnih telefona, Googleom, kako bi koristila njegov sustav Gemini za poboljšanje svog virtualnog asistenta Siri.