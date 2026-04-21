AI laboratorij Jeffa Bezosa bliži se vrijednosti od 38 milijardi dolara

Laboratorij za umjetnu inteligenciju Jeffa Bezosa blizu je da prikupi 10 milijardi dolara u novoj rundi financiranja, čime bi se nova startup tvrtka pod nazivom Project Prometheus procijenila na 38 milijardi dolara, izvijestio Financial Times pozivajući se na izvore.
Prikupljanje kapitala dolazi u trenutku snažnog interesa investitora za AI kompanije, dok velika tehnološka ulaganja mijenjaju poslovanje u brojnim sektorima. Financial Times navodi da su među investitorima JP Morgan i BlackRock dodajući kako se očekuje da će prikupljanje sredstava uskoro završiti, ali da još nije finalizirano.
Prema medijskim izvješćima, startup je fokusiran na umjetnu inteligenciju za inženjering i proizvodnju računala, automobila i svemirskih letjelica. Osnivač Amazona, Jeff Bezos, među početnim je investitorima u ovaj projekt i predvodi prikupljanje kapitala zajedno sa suizvršnim direktorom Vikramom Bajajem, navodi se u izvješću.
BlackRock odbio je komentirati vijest, a JPMorgan i Bezos nisu bili dostupni za komentar.