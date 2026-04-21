project prometheus

AI laboratorij Jeffa Bezosa bliži se vrijednosti od 38 milijardi dolara

I.V./Hina

21.04.2026 u 07:22

Jeff Bezos
Jeff Bezos Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Laboratorij za umjetnu inteligenciju Jeffa Bezosa blizu je da prikupi 10 milijardi dolara u novoj rundi financiranja, čime bi se nova startup tvrtka pod nazivom Project Prometheus procijenila na 38 milijardi dolara, izvijestio Financial Times pozivajući se na izvore.

Prikupljanje kapitala dolazi u trenutku snažnog interesa investitora za AI kompanije, dok velika tehnološka ulaganja mijenjaju poslovanje u brojnim sektorima. Financial Times navodi da su među investitorima JP Morgan i BlackRock dodajući kako se očekuje da će prikupljanje sredstava uskoro završiti, ali da još nije finalizirano.

Prema medijskim izvješćima, startup je fokusiran na umjetnu inteligenciju za inženjering i proizvodnju računala, automobila i svemirskih letjelica. Osnivač Amazona, Jeff Bezos, među početnim je investitorima u ovaj projekt i predvodi prikupljanje kapitala zajedno sa suizvršnim direktorom Vikramom Bajajem, navodi se u izvješću.

BlackRock odbio je komentirati vijest, a JPMorgan i Bezos nisu bili dostupni za komentar.

Preuzima vodstvo jedne od najvrjednijih tvrtki na svijetu: Tko je John Ternus, novi šef Applea
Planirate kupiti novi mobitel? Evo što se mijenja u EU-u od 2027.
WhatsApp počeo s uvođenjem pretplate: Evo što donosi verzija Plus

