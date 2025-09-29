Tim Berners-Lee priznao: Evo zašto sam web dao besplatno

Besplatno dostupan web trebao je potaknuti kreativnost i suardnju na globalnoj platformi. Je li ta vizija ostvarena? Berners-Lee smatra kako nije jer se za dio weba mora plaćati
Tim Berners-Lee, tvorac World Wide Weba, postavio je temelj svijeta online kakav danas poznajemo još 1989. godine.
Čovjek koji je osmislio pionirske ideje poput HTTP-a i URL-a odlučio je kako će njegov izvorni računalni kôd biti slobodno dostupan, bez naknada za autorske naknade.
Nedavno je pojasnio zašto je to učinio.
'Kako bi web imao sve na sebi, svi su morali biti u mogućnosti koristiti ga, i htjeti to učiniti. To je već bila ozbiljna zadaća. Nisam mogao tražiti plaćanje za svako pretraživanje ili učitavanje. Kako bi bio uspješan, morao je biti besplatan', opisao je u članku za Guardian.
Htio je da WWW funkcionira za sve, što ne bi bilo moguće ako bi ključni softver ostao nedostupan velikom broju ljudi.
Krajnju odluku o tome donio je CERN, gdje je Berners-Lee prethnodno radio, prije no što je uspostavio konzorcij World Wide Web (W3C) pri MIT-ju 1994. godine.
Besplatno dostupan web trebao je potaknuti kreativnost i suardnju na globalnoj platformi. Je li ta vizija ostvarena? Berners-Lee smatra kako nije jer se za dio weba mora plaćati.
Krivcima je proglasio velike tehnološke platforme, koje sada skupljaju ogromne količine osobnih podataka korisnika i a zatim ih prodaju brokerima na mreži i vladama, otvarajući vrata za nadzor i represiju.
Također krivi porast algoritama, posebno onih na društvenim medijima, koji nanose sve vrste štete mladim umovima, prenosi Digital Trends.
'Trgovanje osobnim podacima za upotrebu sigurno se ne uklapa u moju viziju za besplatni web', ustvrdio je, dodajući kako prosječni korisnik weba više nije kupac, već je postao proizvod. Web je u nekom trenutku krenuo pogrešnim putem, uvjeren je Berners-Lee.