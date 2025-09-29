Tim Berners-Lee priznao: Evo zašto sam web dao besplatno

Čovjek koji je osmislio pionirske ideje poput HTTP-a i URL-a odlučio je kako će njegov izvorni računalni kôd biti slobodno dostupan, bez naknada za autorske naknade.

'Kako bi web imao sve na sebi, svi su morali biti u mogućnosti koristiti ga, i htjeti to učiniti. To je već bila ozbiljna zadaća. Nisam mogao tražiti plaćanje za svako pretraživanje ili učitavanje. Kako bi bio uspješan, morao je biti besplatan', opisao je u članku za Guardian.

Htio je da WWW funkcionira za sve, što ne bi bilo moguće ako bi ključni softver ostao nedostupan velikom broju ljudi.

Krajnju odluku o tome donio je CERN, gdje je Berners-Lee prethnodno radio, prije no što je uspostavio konzorcij World Wide Web (W3C) pri MIT-ju 1994. godine.

Besplatno dostupan web trebao je potaknuti kreativnost i suardnju na globalnoj platformi. Je li ta vizija ostvarena? Berners-Lee smatra kako nije jer se za dio weba mora plaćati.

Krivcima je proglasio velike tehnološke platforme, koje sada skupljaju ogromne količine osobnih podataka korisnika i a zatim ih prodaju brokerima na mreži i vladama, otvarajući vrata za nadzor i represiju.

Također krivi porast algoritama, posebno onih na društvenim medijima, koji nanose sve vrste štete mladim umovima, prenosi Digital Trends.

'Trgovanje osobnim podacima za upotrebu sigurno se ne uklapa u moju viziju za besplatni web', ustvrdio je, dodajući kako prosječni korisnik weba više nije kupac, već je postao proizvod. Web je u nekom trenutku krenuo pogrešnim putem, uvjeren je Berners-Lee.