U prometnoj nesreći poginuo 29-godišnjak: Autom sletio u kanal

Operativno-komunikacijski centar večeras je oko 18.50 sati zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.

Prema prvim informacijama, 29-godišnji vozač je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca. Nakon toga je sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda, navode u policiji.