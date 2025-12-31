u novogodišnjoj noći

U prometnoj nesreći poginuo 29-godišnjak: Autom sletio u kanal

M.Da./Hina

31.12.2025 u 20:46

Prometna nesreća
Prometna nesreća Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

U slijetanju osobnog automobila s kolnika u srijedu uvečer kod Čepina poginuo je 29-godišnji vozač, izvijestila je u srijedu navečer osječko-baranjska Policijska uprava

Operativno-komunikacijski centar večeras je oko 18.50 sati zaprimio dojavu da je između Čepina i Ivanovca došlo do prometne nesreće s poginulom osobom.

vezane vijesti

Prema prvim informacijama, 29-godišnji vozač je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca. Nakon toga je sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda, navode u policiji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti