Testirali smo Epomaker Galaxy100 Lite: Uredska tipkovnica s gejmerskom dušom

Stopostotna Epomakerova tipkovnica kombinira ugodan zvuk tipkanja, jaku bateriju i format skrojen za posao i zabavu

Otkad postoji hobi modularnih mehaničkih tipkovnica, dio publike ne prestaje pričati o tome kako im nedostaju one 'koje su imale sve'. S druge strane, ideja mehaničke tipkovnice koja je podešena nečijim potrebama obično uključuje neku vrstu 'rezova', što zauzvrat nudi više prostora na stolu. Kako je vrijeme prolazilo, trendovi su se mijenjali, pa smo tako opet došli na početak sage, a tipkovnice sa 'stopostotnim' layoutom dobivaju na popularnosti.

Makar osobno ne spadam među najveće obožavatelje tipkovnica koje zauzimaju do pola stola, također razumijem zašto bi ih netko htio kupiti. Na koncu, postoje mehaničke tipkovnice dizajnirane za ured i za gejmerski stol: sve što im treba je profinjeniji zvučni profil, lijepe i lako čitljive tipke te malo premijskih značajki poput aluminijskog kućišta, mogućnosti programiranja tipki i jake baterije za bežični rad.

Malo za ured, malo za gejming Epomakerov Galaxy100 Lite dolazi da bi ispunio tu nišu. Radi se o tipkovnici koja slijedi načela klasične uredske periferije, ali nastoji ubaciti malo svog identiteta u obliku blago nekonvencionalnog rasporeda nekih tipki, suženog profila i vrlo popularnog potenciometra koji možete programirati. Ovo je pogotovo važno ako spadate među korisnike koji žele estetiku, prate trendove, a treba im stopostotni layout. Galaxy100 Lite, tim rečeno, nudi veliku fleksibilnost po pitanju modularnosti: može se programirati u QMK ili VIA softveru, tipke se mogu mijenjati, a ako želite, tipkovnicu možete i otvoriti pa se malo poigrati akustičnim spužvama.

Supermeko tipkanje Što se zvučnog profila tiče, tipkovnica je opremljena linearnim prekidačima s ugodnom razinom otpora i PBT kapicama koje prelaze između dva tona sive te imaju vrlo čitljiva slova. Zvuk tipkanja je vrlo zagasit thock, što znači da ćete tipkovnicu moći ponijeti u ured i da se neće svi okrenuti prema vama kad krenete tipkati. Konačno, tu je ona dostupnost svih tipki o kojima sam pisao na početku. Ovo ubrzava rad i igranje ako ne spadate među korisnike kojima se uče kratice. Velik broj tipki također dozvoljava programiranje onih koje ne koristite često - sve od medijskih do složenijih makro komandi.

Što se svakodnevnog iskustva tipkanja tiče, tipkovnica je točno onakva kakvu sam očekivao. Radi se o jednostavnom, ugodnom i responzivnom proizvodu koji prati nekoliko popularnih trendova. Kućište mu je od aluminija, ali i dalje teži manje od dva kilograma, više slojeva spužve osigurava ugodnu akustiku, a dugotrajnost radnog vijeka jamči baterija od 8000 mAh, koja može pružiti zbilja ogroman radni vijek, pogotovo ako niste ovisni o pozadinskom osvjetljenju. Tipkovnica po korisnikovoj mjeri Jedina stvar koja mi je zapela za oko je način obrade aluminija. Kućište tipkovnice ima relativno grubu strukturu, što znači da dugoročno postoji šansa od lakšeg onečišćenja. S druge strane, cijelu se stvar može prilično učinkovito modificirati. Ako vam je zvučni profil pretih, možete je otvoriti i maknuti nekoliko spužvi, a ako vam tipke nisu po mjeri, uvijek ih možete zamijeniti s prekidačima. Ploča tipkovnice, kao i sve dosadašnje iz Epomakera, podržava hot-swap mijenjanje prekidača s tri ili pet pinova.

Konačno, tu je i priča o spojivosti. Tipkovnica najbrže radi kad je spojena na kabel, no ako ne igrate igre poput Counter Strikea, moći ćete bez problema gejmati i na bluetooth ili 2,4 G konekciji. Uz nju dolazi pleteni kabel, alat za čupanje prekidača i tipki, kao i nekoliko zamjenskih prekidača u slučaju da vam neki od ugrađenih odluči odbiti poslušnost. Jako dobra uredska tipkovnica Sve ovo košta oko 100 eura, što nije previše, a nije baš ni premalo. Ako gledamo iz perspektive potpuno složene mehaničke tipkovnice s aluminijskim kućištem, dobrim prekidačima i jakom baterijom, paket je isplativ. Ako tražite periferiju i nemate baš previše novca, ovo će se činiti kao skup sport. Osobno, nakon tri tjedna testiranja ove tipkovnice moram reći da mi se dopala. Makar sam i dalje zagovornik manjih layouta, pristupačnost svih tipki i jednostavnost dizajna čine Galaxy100 Lite vrlo dobrim izborom za one koji traže kombinaciju gejmerske funkcionalnosti i iznimnog uredskog iskustva tipkanja.