Na Netflix je stigao jedan od najboljih filmova godine: Kritičari su ga nazvali 'gotovo savršenim'

Na Netflix je stigla hvaljena povijesna drama 'Train Dreams', film koji američki kritičari već uvrštavaju među najbolje u godini. Nakon odličnih reakcija na Sundanceu i gotovo savršene ocjene na Rotten Tomatoesu, mnogi ga vide kao ozbiljnog kandidata u nadolazećoj sezoni nagrada
Na Netflix je stigao 'Train Dreams', ekranizacija novele Denisa Johnsona, koja je već nakon premijere na Sundanceu izazvala val oduševljenja. U fokusu je Robert Grainier, radnik na željeznici i drvosječa početkom 20. stoljeća, čiju ulogu iznimno uvjerljivo nosi Joel Edgerton. Film prati njegovu osobnu borbu i životne gubitke u vrijeme naglih promjena koje su oblikovale moderno američko društvo.
Uz Edgertona u filmu glumi i Felicity Jones, a u sjajnoj glumačkoj postavi nalaze se i Kerry Condon, Clifton Collins Jr., Will Patton te William H. Macy. Film su napisali Greg Kwedar i Clint Bentley, dok Bentley potpisuje režiju.
Rotten Tomatoes trenutno bilježi impresivnu ocjenu od 95 posto temeljem više od 130 recenzija, a mnogi ističu kako je riječ o jednoj od najuspjelijih adaptacija godine. Rolling Stone hvali Edgertonov nastup: 'U prvih 30 sekundi jasno je da nitko drugi nije mogao utjeloviti lik Roberta Grainiera.'
Vulture ga opisuje kao 'jedan od najboljih filmova godine', a ovu povijesnu dramu jednostavno ne smijete preskočiti.
Vizualno raskošna i emotivno snažna drama
The Wall Street Journal piše da film 'priziva elegičan duh Johnsonove priče, uz vizualno raskošnu i ponekad zapanjujuće lijepu izvedbu'. The New York Times ističe filozofsku dimenziju priče: 'Tek na kraju života počinjemo naslućivati njegov puni smisao, a i tada ga vidimo samo u nagovještajima.' IndieWire pak dodaje kako je Bentley stvorio 'dirljivu meditaciju o vrijednosti svakog trenutka, ali i o tome koliko ti trenuci brzo nestaju'.
The Daily Telegraph naglašava suptilnost filma: 'Redatelj i scenarist uspijevaju prikazati ljepotu Grainierova života na marginama napretka bez nepotrebnog romantiziranja i bez grubog realizma.'
S obzirom na reakcije kritičara, 'Train Dreams' već se smatra jednim od naslova koji bi mogli obilježiti sezonu nagrada.
O čemu zapravo govori 'Train Dreams'?
'Train Dreams' temelji se na kratkom romanu Denisa Johnsona iz 2002. godine, koji mnogi smatraju jednim od najvrjednijih suvremenih američkih književnih djela. Donosi dirljiv portret Roberta Grainiera (Edgerton), čiji se život odvija u razdoblju dosad neviđenih promjena u Americi s početka 20. stoljeća. Ostavši bez roditelja još kao dijete, Robert odrasta među golemim šumama pacifičkog sjeverozapada, gdje zajedno s ostalim radnicima sudjeluje u izgradnji željezničkog carstva – među ljudima jednako upečatljivima kao i krajolici u kojima rade.
Nakon nježne i polagane ljubavne veze ženi se Gladys (Jones) i zajedno stvaraju dom, premda ga posao često odvodi daleko od supruge i njihove male kćeri. Kada njegov život iznenada krene neočekivanim putem, Robert u šumama kojima se godinama kretao i sjekao pronalazi ljepotu, okrutnost i novo značenje.
Kao oda načinu života koji nestaje, svijetu koji se neprestano mijenja i iznimnim mogućnostima što postoje i u naizgled najskromnijim životima, Train Dreams dočarava vrijeme i mjesto kojih više nema te ljude koji su gradili most prema budućnosti koju su mogli tek naslutiti.