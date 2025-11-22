Na Netflix je stigao jedan od najboljih filmova godine: Kritičari su ga nazvali 'gotovo savršenim'

Na Netflix je stigla hvaljena povijesna drama 'Train Dreams', film koji američki kritičari već uvrštavaju među najbolje u godini. Nakon odličnih reakcija na Sundanceu i gotovo savršene ocjene na Rotten Tomatoesu, mnogi ga vide kao ozbiljnog kandidata u nadolazećoj sezoni nagrada

Na Netflix je stigao 'Train Dreams', ekranizacija novele Denisa Johnsona, koja je već nakon premijere na Sundanceu izazvala val oduševljenja. U fokusu je Robert Grainier, radnik na željeznici i drvosječa početkom 20. stoljeća, čiju ulogu iznimno uvjerljivo nosi Joel Edgerton. Film prati njegovu osobnu borbu i životne gubitke u vrijeme naglih promjena koje su oblikovale moderno američko društvo.

Uz Edgertona u filmu glumi i Felicity Jones, a u sjajnoj glumačkoj postavi nalaze se i Kerry Condon, Clifton Collins Jr., Will Patton te William H. Macy. Film su napisali Greg Kwedar i Clint Bentley, dok Bentley potpisuje režiju. Rotten Tomatoes trenutno bilježi impresivnu ocjenu od 95 posto temeljem više od 130 recenzija, a mnogi ističu kako je riječ o jednoj od najuspjelijih adaptacija godine. Rolling Stone hvali Edgertonov nastup: 'U prvih 30 sekundi jasno je da nitko drugi nije mogao utjeloviti lik Roberta Grainiera.' Vulture ga opisuje kao 'jedan od najboljih filmova godine', a ovu povijesnu dramu jednostavno ne smijete preskočiti.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

Vizualno raskošna i emotivno snažna drama The Wall Street Journal piše da film 'priziva elegičan duh Johnsonove priče, uz vizualno raskošnu i ponekad zapanjujuće lijepu izvedbu'. The New York Times ističe filozofsku dimenziju priče: 'Tek na kraju života počinjemo naslućivati njegov puni smisao, a i tada ga vidimo samo u nagovještajima.' IndieWire pak dodaje kako je Bentley stvorio 'dirljivu meditaciju o vrijednosti svakog trenutka, ali i o tome koliko ti trenuci brzo nestaju'.