Isprobali smo Epomaker RT85: Neobična tipkovnica za neobične gejmere

Najnovija Epomakerova dizajnerska tipkovnica kombinira neobično kućište, linearne tipke i LED ekran s... joystickom?

Dizajnerske tipkovnice koje ne morate sami slagati sve su popularniji trend među ljubiteljima neobičnih periferija. Dok dio njih nastoji uloviti duh nekih proteklih vremena, dugi žele stvoriti nešto posve novo. Epomakerova serija RT karakteristična je po korištenju neobičnih dodataka kako bi se istakla iz gomile, kao što to, u ovom slučaju, potvrđuje i najnoviji model RT85. Prvi dojmovi Riječ je o vrlo laganoj tipkovnici s plastičnim kućištem i linearnim prekidačima, a kombinira grublju retro futurističku estetiku s istaknutim RGB-om i joystickom koji služi za uređivanje predodređene kolekcije funkcija.

S obzirom na to da također dolazi s malim ekranom, u nekom sam trenu zaključio da se vjerojatno ne radi o tipkovnici koju se može programirati standardnim metodama - i bio sam u pravu. RT85 za uređivanje komandi, snimanje makroa i mijenjanje načina osvjetljenja koristi poseban Epomakerov softver. Nažalost, mogućnost programiranja joysticka nije moguća dok se u ekran mogu uploadati razne slike ili animacije, s time da mi nakon toga nije bilo moguće pristupiti izborniku sve dok nisam sve vratio na izvorne postavke.

Dizajn i akustika Zanemarimo li malo škripav, ali i dalje funkcionalni softver, imamo zanimljivu tipkovnicu srednje veličine koja nastoji spojiti dizajn s funkcionalnošću. Joystickom sam se prestao zabavljati relativno brzo nakon što sam shvatio da služi isključivo za pozadinsko osvjetljenje, no to nije bio dio koji mi je zapeo za oko i uho jer RT85 ima neuravnotežen zvučni profil koji zahtijeva modificiranje stabilizatora i spužve pod razmakom.

Tipkovnica bez dodatnih modifikacija ne zvuči puno drukčije ako pritišćete obične tipke u odnosu na shift i enter, no razmak ima šupalj i prodoran zvuk koji jako narušava akustični dojam. Prekidači, Epomaker Wisteria v2, pak imaju ugodan otpor na pritisak i dobri su za tipkanje, što je, uzmem li u obzir ispodprosječni razmak, zbilja šteta. Ne zaboravite na prednosti!

Unatoč problemima s razmakom, tipkovnica ima nekoliko korisnih prednosti. Prekidač za vrstu povezivosti nalazi se u dostupnom i vidljivom gornjem lijevom kutu, a USB za 2,4 Ghz povezivost skriva se ispod magnetiziranog pokrova. Ovo znači da su šanse da ga u najnezgodnijem trenu slučajno izgubite puno manje. Također dolazi u zanimljivoj paleti boja. Kombinacija koju sam imao na testu kombinira maslinastozelenu, sivu i prljavobijelu pa, na kraju dana, ako ukrotite RGB unutar konfiguratora, izgleda doista lijepo.

Tu je također vrlo bogat asortiman opcija: spojivost na tri uređaja bluetoothom, baterija od 8000 mAh, hotswap za prekidače i, naravno, kapice. Što se funkcionalnosti tiče, tipkovnica je napravljena za igranje i uredski rad. Dok rad na bluetoothu ima dugo vrijeme odaziva od 18 ms, na žici je prilično brza sa šest ms odaziva. Uređaj se također može spojiti na Android, iOS, Windowse i Mac.

Epomaker RT85 Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina







+3 Epomaker RT85 Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina